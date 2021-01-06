Не тактильные спа-процедуры, диджитал детокс и другие велнес-тренды 2021 года

За минувший год мы пересмотрели отношение к своему здоровью. Что же будет актуально в 2021 году? Какие изменения происходят в сфере, напрямую связанной с нашим физическим и психологическим состоянием? Разбираем некоторые велнес-тренды текущего года.

Не тактильные спа-процедуры

Прошлой весной салоны и бьюти-бренды быстро адаптировались - запустили онлайн-услуги по домашнему уходу и наборы для домашних процедур. Эти меры были временными. Важным аспектом процедур является сам процесс получения услуг. Многие стремятся к образу жизни, привычному до пандемии, что включает в себя рутинные уходовые процедуры. Компромисс - не тактильные салонные услуги. Вместо массажа и других процедур с тесным физическим контактом, клиенты будут предпочитать криотерапии, компрессионные терапии, гипербарические кислородные терапии, а также посещать соляные пещеры, инфракрасные сауны и камеры сенсорной депривации. Многие из этих процедур - не в новинку. Они вновь обретут ранее потерянную популярность. Но и от процедур с физическим контактом мы отказываемся ненадолго - тактильный контакт жизненно важен для человека.

Онлайн-фитнес продолжит набирать популярность, особенно среди новичков

Хотя домашний фитнес подходит не всем, у него имеются очевидные преимущества: сниженные финансовые и временные затраты (например, на дорогу от и до фитнес-зала), отсутствие страха оплошать перед более опытными фитнес-энтузиастами. Оказалось, большинство не занимаются спортом не от лени, а от боязни общественной оценки их физических способностей. Более половины опрошенных технологической велнес-компанией Mindbody считают: чтобы побороть страх перед походом в спортзал и фитнес-клуб им необходимо сначала прийти в должную физическую форму. Виртуальный фитнес позволяет новичкам освоить технику выполнения упражнений без посторонних потенциально осуждающих глаз. К тому же, короткая продолжительность онлайн-тренировок на платформах YouTube и TikTok делает фитнес менее обременительным, а достижение спортивных целей - более досягаемым.

Диджитал детокс

Сегодня любая деятельность не обходится без гаджетов, будь то работа, развлечения, общение или шопинг, но никто не хочет жертвовать удобством ради внутреннего спокойствия. Проблема заключается не только в зависимости, но и в негативных эмоциях, которые влекут за собой постоянное потребление информации и doomscrolling.

Диджитал детокс был актуален и до пандемии, но сейчас он просто необходим. Для того, чтобы найти баланс между виртуальной и реальной жизнью, английский психотерапевт Хильда Бюрке рекомендует практиковать так называемую “тренировку терпения” (wait training) - постепенно увеличивать время, проведенное без телефона, начиная с короткой прогулки и доводя до нескольких часов цифровой тишины.

Альтернативные методы поддержки психологического здоровья

В прошлом году ментальному здоровью уделяли особое внимание. Переход в диджитал сделал психологическую помощь более доступной. Благодаря телемедицине, нуждающиеся в постоянной поддержке люди могут связываться со специалистами через текстовые сообщения и видеозвонки. Но в долгосрочной перспективе цифровое присутствие психотерапевтов все же может уступать живому. Поэтому многие специалисты практикуют консультации на свежем воздухе. Психотерапию совмещают с прогулкой на природе и называют ее talk-and-walk терапией или эко-терапией.