Культ диет: почему похудеть сложно?

На повестке 2020 года стояли не только серьезные вопросы, но и рецепты бананового хлеба, домашние тренировки и диеты. Несмотря на общую осознанность и растущую популярность бодипозитива, большинство продолжает сидеть на строгих диетах. Выбор изрядно похудевшей британской певицы Адель - экстримальная сиртуиновая диета - подтверждает: так просто отказаться от диет мы не можем. Несмотря на то, что практика показывает - строгие диеты неэффективны, а краткосрочные изменения в весе нестабильны. Разберемся, почему они не работают.

Снижение веса - популярная область научных исследований. Основное направление ученых - поиск решения проблемы ожирения, показатель которого увеличился в три раза с 1975 года. Тогда, как ожирение действительно влияет на здоровье населения, жертвами индустрии диет становятся люди, находящиеся в относительно нормальном диапазоне веса. Даже незначительное количество лишних килограммов может побудить человека сесть на диету и встать на путь постоянного колебания веса. Строгое соблюдение диеты не гарантирует его удержания - килограммы неумолимо возвращаются. Недавний метаанализ 14 популярных диет (включая Аткинса, палео и низкожировую) определил, что даже если придерживаться одной диеты в течение шести месяцев и сбросить несколько килограммов, через шесть месяцев после ее окончания вес вернется к исходной позиции. Существует множество подтверждений данной тенденции. Метаанализ американских исследований 2009 года показал, что более 35% потерянного веса возвращается в течение первого года после окончания диеты, а в течение последующих пяти лет - восстанавливается до стартового. Исследование 2013 года, охватывающее более 50000 людей, обнаружило, что все худеющие при помощи диет в итоге теряли в среднем 0.94 килограмма.

В чем заключается механизм диет?

Теоретически снизить вес не сложно, главное - соблюдать дефицит калорий. Количество потребляемых калорий должно быть ниже расходуемых. Калории - это энергия. Разберем, из чего складывается суточный расход энергии здорового человека. Первая составляющая - базальный метаболизм или энергия, затрачиваемая на функционирование организма в состоянии покоя. Вторая - энергозатраты, связанные с физической активностью. К ним относится все - от ерзания на месте, до полноценной тренировки. Последний компонент - энергия на переваривание пищи - составляет наименьшую часть расхода (примерно 10%). Для создания дефицита калорий мы сокращаем потребляемые калории, а расход энергии увеличиваем - с помощью физических нагрузок.

Такой подход - упрощение сложных физиологических механизмов. На протяжении тысячелетий человеческий организм выработал систему, которая всеми возможными способами противостоит потере веса. Если мы ограничиваем количество потребляемых калорий и теряем вес, снижается и суточный расход энергии. Так как в теле меньше тканей, которые нужно поддерживать, на функционирование организма затрачивается меньше энергии, а меньшее количество поступаемой пищи снижает и энергорасход на пищеварение. Организм устраняет дисбаланс энергообмена и стремится восполнить дефицит калорий. Замедленный обмен веществ (метаболизм) может сохраняться долгое время после окончания диеты, даже при условии, что человек вернулся к исходному весу. Рассмотрим итоги американского соревнования по похудению The Biggest Loser, участники которого пытались сбросить наибольшее количество килограммов относительно своего начального веса. Было обнаружено, что несмотря на потерю игроками в среднем 58 килограммов за время участия в проекте, по истечении шести лет они вновь набрали в среднем 41 килограмм. При этом, базальный метаболизм уменьшался на 704 калории от изначального - даже когда участник практически возвращался к исходному весу. Метаболизм не восстановился, организм потреблял намного меньше энергии, чем должен был.

Такой феномен называют метаболической адаптацией - организм подстраивается к меньшему или большему расходу и потреблению энергии, чтобы противостоять голоданию. Благодаря метаболической адаптации человек способен существовать на меньшем количестве калорий и расходовать меньше энергии на повседневную физическую активность. Этому также можно приписать эффект плато во время диет - когда успешное снижение веса внезапно останавливается, будто организм противится последующему похудению.



Что происходит с организмом во время диеты?

Бывало ли, что во время ограничения в рационе питания еда начинала выглядеть особенно аппетитно? А по окончанию диеты аппетит становился огромным? Такие ощущения объясняются тесной связью между пищеварительным трактом и мозгом. Желудок сигнализирует центральной нервной системе о чувствах голода и насыщения, в ответ регулируется пищеварение и секреция ферментов. Помимо этого выделяются гормоны и нейропептиды, участвующие в регуляции аппетита.

Гормон лептин, высвобождающийся жировыми тканями, сообщает нашему мозгу о насыщении, а грелин, напротив, повышает чувство голода. Множество исследований показывает, что во время ограничения потребляемых калорий и после похудения, количество лептина в организме мало. Поэтому возникает чувство, что для насыщения необходимо большее количество пищи, чем раньше. При строгих диетах также повышается уровень грелина, что вызывает переедание. Этот гормон также виновен в тяге к углеводной и крахмальной пище и присваиванию еде гедонистического значения. Из топлива для организма пища превращается в поощрение и психологическую награду. Сбалансировать уровень грелина и лептина после диеты сложно. В некоторых случаях он не восстанавливается и в течение года после завершения диеты.

Еще один важный и всем известный гормон - кортизол. Ограничение калорий повышает уровень кортизола и ведет к компульсивному перееданию. Ученые обнаружили это посредством изучения поведения мышей, у которых нейронная связь между пищеварительной системой и мозгом схожа с человеческой. Похудевшие и вновь пополневшие мыши были более подвержены стрессу и выбросу кортизола, а также компульсивному перееданию.

Данные процессы в организме - лишь малая доля того, что происходит с ним во время ограничений в питании и соблюдения диет. Именно поэтому нам так тяжело соблюдать строгий режим питания - нужно бороться с биологическими установкам, нацеленными на удержание веса.

Что влияет на поддержание потери вес?

Ученые советуют отказаться от идеи мгновенного преображения. По их мнению лишь устойчивые изменения в поведении и медленное снижение веса могут гарантировать успешное похудение. Те, кто проявляет самоконтроль, осознанно выбирает менее калорийную пищу и планирует меню, с большей вероятностью могут удержать потерянный вес. Попробуйте выбрать диету, руководствуясь не стремительностью результата, а легкостью ее соблюдения - в течение долгого времени. Скорее всего, речь пойдет и не о диете, а о здоровом образе жизни и сбалансированном рационе питания.

