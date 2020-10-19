Кожа и психика: как они связаны?

Сильное эмоциональное возбуждение вызывает эффект "гусиной кожи", от смущения мы покрываемся румянцем, а в стрессовых ситуациях нас бросает в пот. Но связь кожи и внутреннего состояния намного глубже, чем одни лишь физиологические проявления эмоций. Тяжелые психологические переживания могут проявиться в виде кожных заболеваний. Такую психосоматическую связь между кожей и психикой изучает такой раздел дерматологии, как психодерматология.

Зачем нужен психодерматолог?

Знания, имеющиеся в разделе психодерматологии, еще не предоставляют полной картины взаимосвязей психики и состояния кожи, но их достаточно, чтобы понимать важность данной проблематики. Ведь существует и обратная связь. Согласно результатам нового британского исследования, у 93% дерматологических пациентов кожное заболевание негативно сказалось на самооценке, у 87% – на аспектах социальной жизни, и всё опрошенные дети считают, что заболевание отразилось на их психологическом здоровье.

Более половины из 500 опрошенных дерматологических пациентов не знали о том, что существуют услуги психодерматологов. "Психодерматология – новое направление. В Казахстане специалистов, которые позиционируют себя в качестве психодерматологов, я не встречала. Но знаю, что такие эксперты есть в России и Европе", – рассказывает психолог Анастасия Стеблянко. По словам врача-дерматолога Ольги Лашиной, психодерматологи определяют связь между психическим состоянием и состоянием кожных покровов, а также разрабатывают метод всестороннего лечения, но, при отсутствии узких специалистов, психолог и дерматолог могут работать над решением в команде.

Почему эта связь существует?

Ольга объясняет: "Кожа – это крупный сенсорный орган, участвующий ‬в процессе ‭передачи информации ‬центральной ‭нервной ‭системе: о температуре, прикосновениях и болезненных ‬воздействиях. Это – физический и химический барьер между организмом и‭ ‬внешней средой". С точки зрения психологии, кожа также является оболочкой человека, которая отделяет внутреннее "я" от внешнего мира. "Кожа – это естественная телесная граница. Есть предположение, что факт нарушения психологических границ может проявляться на коже. Это ситуации, когда человек не позволяет себе проявлять в своем окружении агрессию, страх или радость, не умеет говорить "нет" или берет на себя какую-то ответственность, с которой не в силах справиться. В этом случае могут возникнуть различные кожные образования, – считает Анастасия, добавляя, что уровень психической восприимчивости у всех людей разный. "Не зря существует выражение «толстокожий человек» – его психика настолько невосприимчива к каким-то внешним воздействиям, что они могут никак не влиять".

Предположительно, взаимосвязь между кожей и психикой формируется еще во внутриутробный период. Эпидермис и центральная нервная система образуются из одного и того же слоя зародышевых клеток – эктодермы. К тому же нервные окончания в коже находятся в постоянном контакте с мозгом. "Нервная система ‭реагирует на внешние раздражители (изменение температуры, прикосновения и так далее) через кожу (например, контролирует ‭работу потовых желез)‭", – объясняет врач-дерматолог.

Как эта связь проявляется?

В лекции по психодерматологии клинический психолог Рикардо Фламенбаум изложил три проявления взаимосвязи между психикой и кожей.

Первое – это кожные заболевания, которые усугубляются при стрессе и других психологических переживаниях. Яркий пример – псориаз, кожное заболевание, при котором образуются красные, сухие, объемные пятна на коже. Эмоциональный стресс является одним из триггеров развития и ухудшения степени и продолжительности болезни. Усугубление проявлений псориаза приводит к дополнительному стрессу и последующему обострению расстройства, создавая замкнутый круг. Это подводит ко второму виду психодерматологических расстройств.

Кожные заболевания и психологические расстройства могут иметь обратную связь, то есть первое порождает второе. "Псориаз, ‬витилиго, акне, хроническая экзема, розовые угри, нейрофибромы, болезнь Дарье и другие заболевания в силу выраженных ‭кожных изменений ‭‬могут оказывать значительное влияние на отношения пациентов с‭ ‬окружающими, их самооценку и психику. Например, наличие акне снижает самооценку человека, у него отпадает желание выходить в общественные места, возникает стеснение. В этот период надпочечники вырабатывают в 3-5 раз больше гормона стресса (кортизола), что ведет к ухудшению психоэмоционального состояния – возникает депрессия. Лечение проводится комплексно – и акне, и депрессии", – объясняет врач-дерматолог. Анастасия добавила, что по статистике из-за кожных заболеваний часто возникают депрессивные и субдепрессивные состояния.

Третье проявление - психические расстройства с дерматологическими симптомами. “Кожа нередко становится‭ ‬‬объектом ‭‬аутоагрессии ‭и‭ ‬деструктивного ‭поведения ‭психических ‬больных. Манипуляции, ‭‬которые они производят с кожей ‭‬и‭ ‬ее производными ‭‬(ногтями, ‭‬волосами), направлены на то, чтобы справиться с‭ ‬сильными неконтролируемыми эмоциями или тревогой. Такое поведение может приводить к самоиндуцированным кожным заболеваниям (например, артифициальному дерматиту, щипательной болезни, онихофагии, трихотилломании)”, - объясняет врач-дерматолог. Психолог добавила: “В моей практике были случаи, когда человек с определенным расстройством наносил себе повреждения, в частности, царапины и порезы на руках. Во время терапии мы сделали важное открытие – когда пациент испытывал боль, чувствовал себя живым. Другой пример — человек в состоянии стресса или напряжения неосознанно обкусывает кожу вокруг пальцев или грызет ногти. Во время психологической работы приходит осознание: “Я наказываю себя за то, что ошибаюсь”. Что касается детей, они выдергивают волосы вследствие напряжения и критики, но не внутренней, а внешней. Чаще всего это встречается у детей, родители которых - перфекционисты. Они предъявляют завышенные требования к успеваемости ребенка, а ребенок, в ожидании критики со стороны родителя, начинает дергать волосы или царапать какие-то неровности на коже”.

Врач-дерматолог привела в пример другие часто встречающиеся дерматологические заболевания, связанные с психическим и эмоциональным состояниями: атопический дерматит, экзема, розацеа, рецидивирующий простой герпес, хроническая крапивница, красный плоский лишай и гнездная алопеция.

Что считается основным триггером?

Многие кожные заболевания проявляются в период уязвимости иммунной системы. В большинстве случаев ее ослабление - результат хронического стресса. В основном организм приспособлен к борьбе с временным стрессом, мобилизуя все необходимые ресурсы. Но если стресс длительный - перерастает в хронический, провоцируются и негативные физиологические изменения. При стрессе и тревоге часть мозга, которая участвует в контроле нашего поведения, менее активна. Это - одна из причин, почему в этот период люди делают выбор в пользу нездоровой еды - импульсы не контролируется. Импульс расчесать или расцарапать кожу также менее контролируем. По словам Ольги, в последнее время дерматологи все чаще сталкиваются с психогенным кожным зудом.

Кожный зуд может быть симптомом как кожного заболевания, так и психологического расстройства. Даже если зуд начался из-за дерматологической проблемы, продолжиться он может из-за психологической. Протекает это так: появляется зуд, происходит механическое раздражение кожи (расчесывание). Расчесывание приносит облегчение (как физическое, так и эмоциональное), что подпитывает дальнейший позыв к механической стимуляции. Повторение этого цикла укореняет зуд, как реакцию организма на внешние (трение, изменение температуры) и внутренние (тревога, стресс) раздражители.



Подобно псориазу, экзему часто связывают с психологическим стрессом, хотя механизмы этой болезни еще плохо изучены. Экзема - хроническое воспалительное заболевание, при котором кожа становится сухой, красной и зудящей. Во время экземы нарушены функции кожного барьера. Предполагается, что виновником является стресс, так как физиологические процессы, происходящие во время стресса, приводят к нерегулированной функции кожного барьера и его воспалению.

Как лечат психодерматологические расстройства?

Такого рода заболевания требуют комплексного подхода. Психолог Анастасия рассказывает: "Чаще всего я сталкиваюсь с психологическим напряжением, в частности, телесным. Тогда мною используется терапия, направленная на снятие напряжения. Когда таким расстройствам подвержены дети, важно проводить терапию не только самого ребенка, но и всей семьи".

Для решения психологического аспекта расстройства, специалисты также практикуют когнитивно-поведенческую терапию. Ее результативность (посредством эксперимента) продемонстрировали Линда Пападополос и другие психологи британского психологического общества. Они разделили пациентов на три группы. В течение восьми недель первая группа получала когнитивно-поведенческую терапию, вторая - разговорную, третья была контрольной группой. У пациентов когнитивно-поведенческой терапии наблюдалось существенное улучшение оценки своей внешности, самооценки и течения кожных заболеваний.

Кожные заболевания - это не приговор. Многие пациенты, стесняясь своей болезни, приостанавливают обычную деятельность в ожидании момента, когда их заболевание утихнет. Это лишь добавляет психологического давления.

Так как основным триггером считается стресс, важно самостоятельно работать над его уменьшением. Специалисты советуют практиковать релаксацию и активно заботиться о себе (сюда входят такие тривиальные способы, как спорт, социальная поддержка и сон). Ольга считает: "Уменьшить психологическую ‭нагрузку позволит и информирование людей о природе данных заболеваний и об отсутствии ‬риска ‭заражения. Порой, видя человека с сыпью в общественном месте, окружающим кажется, что это - страшная зараза. Хотя на самом деле это - псориаз, незаразное хроническое заболевание".