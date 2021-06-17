Заядлые пользователи TikTok наверняка заметили тренд на темно-зеленый напиток – разведенный в воде жидкий хлорофилл. Разберемся чем это вещество полезно, а в каких случаях бессильно.

Что такое хлорофилл?

Из школьной биологии мы знаем, что хлорофилл – пигмент, дающий растениям зеленый цвет. Зелень – важная составляющая здорового рациона. Ее экстракт в форме хлорофилла в БАДах – это легкий способ дополнить рацион, без употребления различной зелени в пищу. Но это не движущая сила тренда. Внимание “тиктокеров” привлекли положительные эффекты хлорофилла (борьба с акне и снижение роста раковых клеток). Стоит отметить, что в БАДах используется производная хлорофилла – хлорофиллин. Это полусинтетическое водорастворимое вещество.

Хлорофилл полезен?

Хлорофилл действительно обладает полезными свойствами и необходим в рационе, но ни один из предполагаемых чудодейственных эффектов не был доказан научно. Имеющиеся исследования проводились на животных, in vitro (опыт проводится “в пробирке” – вне живого организма), либо на ограниченной выборке людей. Какими свойствами обладает это вещество на самом деле?

Хлорофилл – антиоксидант (предотвращает повреждение клеток организма), но эффективен не в той же степени, что и витамин С. Некоторые исследования показали, что хлорофилл может уменьшить окислительные повреждение от канцерогенов. В одном из них участвовало 180 человек, которые принимали 100 миллиграмм хлорофиллина три раза в день, вместе с пищей, в течении четырех месяцев. Также в исследовании присутствовала контрольная группа, которая принимала плацебо. Результаты показали 55% снижение содержания афлатоксина (опасного канцерогенного вещества, выделяемого некоторыми микроскопическими плесневыми грибами) в моче. Однако данные устаревшие – от 2001 года. Для подтверждения противораковых свойств хлорофилла необходимо провести множество других качественных исследований.

Хлорофилл также обладает бактерицидными (губительными для бактерий) и противовоспалительными свойствами. Предположительно, это благоприятно влияет на акне и другие воспалительные заболевания кожи (например, розацеа). Здесь мы вновь сталкиваемся с недостатком научных оснований. Несколько исследований показало эффективность хлорофилла при фотоповреждениях (повреждений от солнечных лучей) и акне и расширенных порах. В экспериментах использовалась мазь с хлорофиллином, которую наносили локально. Исследований, где хлорофиллин принимался внутрь пока не проводилось. Вполне возможно, что в случае с акне большую пользу будут нести косметические средства с хлорофиллином, нежели вода с его жидкой формой.

Несмотря на недостаточную научную обоснованность, употребление хлорофилла не имеет строгих противопоказаний и побочных эффектов. Если вам достаточно эмпирических доказательств в виде восторженных TikTok-пользователей, рекомендованная производителем доза зеленого напитка не должна навредить. Специалисты не рекомендуют хлорофилл беременным и кормящим (из-за отсутствия информации о безопасности) и превышать дневную дозу (из-за риска диареи). Обязательно используйте солнцезащитный крем перед использованием косметических средств с содержанием хлорофиллина. Хлорофилл увеличивает фоточувствительность, поэтому есть риск получить солнечный ожог.

Если не жидкий хлорофилл, то что?

Сельдереевый сок, спирулина, хлорелла – каждый зеленый продукт пережил свой звездный час трендового суперфуда. Однако, ничто не может заменить сбалансированный рацион.

Самый простой совет – ешьте зелень. Продукты с наибольшим содержанием хлорофилла – это шпинат, листья салата и брокколи. Он также содержится в любых овощах зеленого цвета. В отличие от хлорофиллина, хлорофилл жирорастворим. Поэтому для лучшего всасывания хлорофилла с пищей рекомендуется употреблять зелень и овощи с небольшим количеством полезных жиров. Вполне возможно, что в БАДах хлорофилл усваивается лучше, но в овощах также содержатся витамины, минералы и важная для пищеварения клетчатка.