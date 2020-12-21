Как восточные практики переосмысляют на современный лад?

Сейчас в велнес-индустрии преобладают переосмысленные на современный лад восточные практики. Все стремятся к духовности, стараются "соединиться с природой", занимаясь лесным купанием, или, подобно древним лекарям, используют музыку и ароматы в терапевтических целях. Вновь обрели популярность различные направления альтернативной медицины – рейки (исцеление ладонями), лечение кристаллами, звуковые ванны (они до недавнего времени низводились до статуса шарлатанства). Сегодня хотим рассказать о двух трендах 2020 года, которые берут начало в традиционной китайской медицине.

Традиционная китайская медицина (ТКМ) – основоположница альтернативных методов лечения. В ТКМ важным элементом является "ци" – энергия. Согласно трактатам ТКМ, здоровье зависит от потока "ци", который циркулирует в человеческом теле по так называемым меридианам. Считается, что воздействие на определенные точки в теле, которые располагаются на меридианах, может изменить циркуляцию "ци" и физиологическое состояние человека. Этим и занимаются специалисты по иглоукалыванию – вводят тонкие иглы в определенные точки на теле для лечения различного рода болей (головной, зубной, менструальной, боли в спине), остеоартрита, респираторных заболеваний и многого другого. Хотя акупунктура не имеет доказательной базы и до сих пор не была признана западной медициной как метод терапевтического лечения, эта практика набирает популярность среди велнес-сообщества в качестве части эстетической медицины.

Аурикулотерапия или иглоукалывание ушных раковин

На ушных раковинах находится большое количество акупунктурных точек, в связи с этим иглоукалывание проводят не только на разных частях тела, но и на ушных раковинах. Такую вариацию классической иглотерапии называют аурикулотерапией. Первое упоминание об этой терапии зарегистрировано в "Трактате Желтого Императора о внутреннем" – самом раннем известном нам труде по китайской медицине. Раньше для этой процедуры использовали специальные тонкие иглы, которые вводились в определенные точки на ушной раковине, или же микроиглы, похожие на мелкие канцелярские кнопки. Сейчас это менее пугающий и болезненный процесс – вместо игл на акупунктурные точки прикрепляют при помощи липкой ленты или другого клейкого вещества мелкие шарики. С шариками можно ходить несколько дней, периодически слегка на них надавливая – для того, чтобы стимулировать точки давления. Аурикулотерапию применяют для лечения множества недомоганий (хронической боли, бессонницы, тревоги, мигреней и так далее). Расположение шариков на ухе зависит от заболевания, так как каждая акупунктурная точка отвечает за определенную часть тела.

В западной велнес-индустрии вместо термина "аурикулотерапия" используют словосочетание 'ear seeding', к самому процессу подходят больше с эстетической точки зрения, нежели терапевтической. Применение акупунктурных шариков продвигают как альтернативу пирсингу, приносящую пользу для здоровья. Шарики изготавливают из золота, инкрустируют кристаллами Swarovski, а естественно складывающийся рисунок (который варьируется в зависимости от размещения шариков) походит на модный дизайн пирсинга "созвездие". Эта процедура получила широкое распространение отчасти благодаря Гвинет Пэлтроу и её детищу – велнес-платформе Goop. На сайте можно приобрести домашний набор для аурикулотерапии с инструкцией. С недавних пор похожий набор другого производителя можно найти и на CultBeauty. Однако опасность самостоятельного иглоукалывания не обсуждается. Проводить процедуру акупунктуры способен только дипломированный иглотерапевт, так как неправильная стимуляция акупунктурных точек может привести к негативным последствиям. Поэтому самостоятельная аурикулотерапия и выглядит сомнительной затеей.

Акупунктурный лифтинг

Еще один тренд, популяризированный Гвинет Пэлтроу и связанный с иглами – иглоукалывание лица. Как и в случае с аурикулотерапией, западные велнес-энтузиасты отклонились от традиционного понимания акупунктуры и обращаются к использованию иглотерапии в косметических целях. Акупунктура лица якобы стимулирует восстановление тканей кожи, производство коллагена, а также имеет подтягивающий и общий антивозрастной эффект. Поэтому её называют "новой ботулинотерапией".

Согласно некоторым источникам, акупунктура лица действует по тому же принципу, что и микронидлинг – иглы создают микроразрывы в коже, что стимулирует восстановление её тканей. Во время иглоукалывания специалист вводит от 40 до 70 тонких игл по всей поверхности кожи лица, тогда как при микронидлинге число игл может быть больше нескольких сотен на одном роллере, которым проводят по поверхности лица более десяти раз. Плотность прокалывания иглами при акупунктуре намного меньше, что делает иглоукалывание слабым соперником микронидлингу. Другие источники приписывают иглотерапии антивозрастной эффект за счет циркуляции "ци", а точнее – её перенаправления.