Как влияет синий свет от гаджетов на кожу?

С каждым годом увеличивается среднее время, проведенное за гаджетами, а в период карантина это чувствовалось особо остро. Поэтому многие стали вновь поднимать вопрос о влиянии смартфонов и компьютеров на здоровье. Главным предметом обсуждения стал синий свет, который излучают экраны, и его влияние на кожу. Что это такое и стоит ли беспокоится на счет этого вреда?

Известно, что солнце излучает УФ-лучи (в частности UVB и UVA), которые приводят к фотостарению и другим серьезным проблемам кожи и от которых мы защищаемся кремами с SPF. Но помимо этого существует инфракрасное излучение и видимый свет, тоже являющиеся частью солнечного света. Часть спектра видимого света (HEV-излучение) или же синий свет также излучается экранами гаджетов, флуоресцентным и LED освещением. По сравнению с УФ-лучами, исследований о синем свете гораздо меньше, и пока точно неизвестен возможный вред такого излучения.

Из негативных последствий синего света отличают повреждение кожи, ускоренный процесс старения, формирование свободных радикалов. Однако клинические исследования выявили, что действительную угрозу может представлять только появление гиперпигментации на смуглой коже (фототип 4-6) при долгом воздействии синего света. Минимальная доза синего света, которая может вызвать гиперпигментацию - это около 40 Дж/см2 (джоуль на квадратный сантиметр). Чтобы получить такую дозу, нужно непрерывно провести около 47 дней у LED экрана или около 23 дней у экрана IPhone. Исследования также показывают, что больше синего света исходит от белого экрана с черным текстом. С другой стороны, чтобы получить эту же дозу синего излучения от солнечного света, достаточно провести от 15 до 40 минут на летнем солнце (в зависимости от вашего расположения). То есть, в реальных условиях вероятность появления гиперпигментации из-за использования гаджетов сравнительно мала.

Стоит ли тогда опасаться HEV-излучения от солнца? Пока что не существует единого мнения по этому поводу, но есть предположение, что другие солнечные излучения нейтрализуют влияние синего света. К тому же, воздействие синего света не сравнится с негативными последствиями УФ-излучения, например, вероятность появления гиперпигментации при воздействии синего света в 25 раз меньше чем при воздействии УФ-лучей. Если вы все же хотите себя обезопасить, то выбирайте солнцезащитные средства с оксидом железа, так как другие распространенные SPF-ингредиенты не защищают против HEV-излучения, и включите в ваш уход антиоксидантные вещества. Но лучшей защитой является избегание прямых солнечных лучей.

Впрочем, этот факт не должен стимулировать чрезмерное использование гаджетов. Синий свет (как от гаджетов, так и от искусственного флуоресцентного освещения) все же подавляет производство мелатонина, что влияет на циркадные циклы и качество сна. 2 часа использования планшета перед сном сокращает производство мелатонина на 23%, при этом “ночные режимы” на гаджетах, которые фильтруют синий свет и пропускают только более теплые тона, на самом деле не имеют достаточного положительного эффекта. Поэтому, если вы действительно беспокоитесь за свое здоровье, то лучше просто не использовать гаджеты в ночное время суток.