Отек лица - что это означает и как его устранить?

Ощущение отечности - не самое приятное чувство, особенно в те дни, когда хочется выглядеть хорошо. Однако, не стоит в такие моменты тянуться за кубиком льда - лучше сразу выяснить причину этого состояния. Кратковременные отеки могут быть следствием образа жизни, но внезапный выраженный отек или его частое появление могут быть признаками заболевания или нарушения функции какого-то органа. В таком случае обращение к врачу будет лучшим решением, так как только он может назначить необходимое обследование, выявить причину и назначить лечение, направленное на ее устранение или коррекцию состояния.

Что такое отек и какие заболевания с ним связаны?

Отек - это чрезмерное скопление жидкости в тканях и полостях организма, в частности, в межклеточном пространстве, которое возникает при нарушении водного баланса в клетках. Он может проявляться зпо разному - от припухлости век до отечности нижних конечностей.

Медицинские причины могут быть разными. Нутрициолог Аккумис Салханова пояснила, что отеки могут быть признаком заболевания почек (резкая утренняя припухлость век и отеки нижних и верхних конечностей), сердца (постепенный отек, начинающийся с нижних конечностей), печени, нарушения венозного оттока, функции щитовидной железы (одутловатость лица) и тяжелых онкологических заболеваний. Белково-энергетическая недостаточность и дефицит белка тоже могут вызывать отеки. Внезапный отек может служить аллергической реакцией, а частая отечность возможно является признаком лимфостазы - нарушения дренажной функции лимфатической системы. Также женщины более подвержены отекам чем мужчины, и излишняя отечность часто наблюдается во время менструации или беременности, что обусловлено изменением гормонального фона. Такой отек достаточно быстро проходит сам.

Аккумис подчеркивает, что отеки - симптом заболевания того или иного органа, и универсального лечения, подходящего всем, не существует. Поэтому нельзя заниматься самолечением и самостоятельным приемом лекарственных средств, таких как мочегонные препараты (которые вымывают из организма полезные микроэлементы), не выяснив причины отечности.

Можно ли устранить отеки, возникающие в результате неправильного образа жизни?

Ваши вредные привычки, неправильное нанесение косметических средств, питание и употребление алкоголя, а также сидячий образ жизни несомненно могут вызвать припухлость и одутловатость лица. Однако, стоит понимать, что эти факторы опять-таки могут лишь усугублять симптомы какой-то болезни, а не быть причиной отеков. Все же, есть пара рекомендаций, которые могут улучшить общее состояние.

Диетические рекомендации от нутрициолога

Отдайте предпочтение чистой воде вместо соков и чая, а любителям кофе стоит добавить дополнительный стакан воды за каждую выпитую чашку этого напитка. Также снизьте потребление соли и соленых продуктов (до 1-1,5 г в день), так как натрий в их составе удерживает жидкость в тканях. Можете попробовать употреблять продукты, обладающие мягким мочегонным эффектом - зелень петрушки, кабачки и цуккини, тыква (особенно сок), арбуз, некрепкий чай с молоком, а если вы принимаете мочегонные препараты под наблюдением врача, то включите в рацион сухофрукты и продукты, богатые калием.

Общие изменения образа жизни

Иногда отеки лица могут возникать из-за мышечных спазмов или блоков в шейно-воротниковой зоне, так как это нарушает функцию лимфатической системы. Мышечные блоки не дают возможность лимфе пройти по протокам и жидкость задерживается в тканях. Поэтому важно не только поддерживать физическую активность, но и работать над мышцами шеи и лица посредством лимфодренажного массажа и упражнений, а также следить за своей осанкой. Еще причинами кратковременного отека лица могут быть недостаток сна и неправильное положение во время сна (например, на животе). После недосыпа не нужно тереть лицо льдом в надежде уменьшить припухлость. Это тонизирует кожу, но никак не влияет на отек, а у обладателей чувствительной кожи и купероза может лишь ухудшит состояние. Лучше сделать легкий самомассаж пальцами или сделать лифтинговую маску на лицо.