Как специалист по аюрведе прочищает мозги алматинцам и снимает напряжение в теле

Однажды, кто-то из редакторов глянца сравнил свою голову с содержимым женской сумки. Любимой – это важно, потому что только в такой вся жизнь: от чеков и счетов двухлетней давности до трех кремов для рук, косметики и вороха визиток. Мультизадачность, ответственность, высокий уровень стресса, организованность сваливаются не только на работников глянца, но и вообще на любого современного человека. Если не "очистить" голову ментального мусора и задач, напряжение достигнет своего пика и хроническая усталость по сравнению с более серьезными последствиями покажется ерундой. Специально для таких уставших городских жителей придумано куча "спасительных" штук: камеры сенсорной депривации, различные виды спорта, адаптогены, spa-процедуры, йога, медитация – кому что больше нравится для успокоения.

В алматинском Six Senses Spa в качестве антистресс-терапии и чистки головы и тела применяют несколько комплексов процедур. В том числе, привозят известного специалиста по аюрведе доктора Адарша Шетти, который в свое время консультировал Опру Уинфри. Согласно его философии (как и йоги в принципе), человек состоит из пяти оболочек – кош. Это – физическое тело (аннамайя коша), энергия (пранамайя коша), ум (маномайя коша), интуиция (виджнянамайя коша) и тело блаженства (анандамайя коша). Причем существуют они не по отдельности, а взаимодействуют друг с другом. Разумеется, гармония между ними может нарушаться, и задача доктора Шетти – вернуть ее.

После 30-минутной консультации, во время которой доктору необходимо рассказать о своем образе жизни и привычках буквально все, начинается сама процедура. Длительность ее разная – от 60 до 180 мин. Многое еще зависит от того, что в первую очередь нужно привести в порядок – физическое тело, эмоции или сделать ум яснее, освободив его от накопившихся мыслей. Комплекс начинается с массажа головы, довольно интенсивного и энергичного. Стандартные поглаживания, к слову, тоже имеют место быть, но чувствительные руки доктора, кажется, обучены поглаживать там, где надо гладить, давить и применять силу там, где это требуется больше всего. Не стоит удивляться, если с пятками он будет обращаться, как с драгоценными камнями, а прорабатывать плечи будет банками. Болезненно, но после процедуры проблемная зона точно не напомнит о себе, как минимум неделю.

Бесполезно заниматься телом, снимать в нем напряжения и расслаблять, не приводя в покой ум, убежден Шетти. Для успокоения он проводит процедуру, во время которой в течение получаса на лоб, в область "третьего глаза", тонкой струйкой льет молоко (процесс схож с процедурой широдара, где вместо молока используют масло). Продвинутые йоги называют эту процедуру воздействием на аджан-чакру или "раскрытием третьего глаза", для всех остальных – это непрямой массаж шишковидной железы. Ее проработка дает глубокое расслабление, погружает человека в пограничное состояние между бодрствованием и сном, мысли упорядочиваются, а переживания, ненужные и застрявшие в мозге воспоминания – стираются. Одна процедура, конечно, не спасение, эффекта – "полежал час и навсегда избавился от беспокойства" не будет. Как и во многих вещах здесь важна регулярность.

Но даже после одной процедуры реальность перестанет напоминать сумасшедший дом, время замедлится, а суета и шум, происходящие вокруг, будут существовать отдельно от тебя – спокойного, целостного, с ясными мыслями. Человека, чей "кэш", наконец-то, очистился, а тревога – отступила.