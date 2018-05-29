Как социальные сети влияют на психическое здоровье?

Ежегодно в мае Фонд психического здоровья Великобритании (Mental Health Foundation) проводит "Неделю осведомленности о психическом здоровье". На сегодняшний день у каждого четвертого взрослого британца диагностировано какое-либо психическое расстройство, из-за чего экономика страны теряет порядка 4,5% ВВП в год. У этих заболеваний много причин, но последние исследования показывают, что у молодых людей они тесно связаны с интенсивным и почти непрерывным потреблением социальных сетей.

Согласно опросу, проведенному Королевским обществом здравоохранения (Royal Society for Public Health) в 2017 году, британцы в возрасте от 14 до 24 лет считают, что Facebook, Instagram, Snapchat и Twitter оказывают пагубное воздействие на их благосостояние и ментальное здоровье. Социальные сети дали им дополнительные возможности для самовыражения, но при этом усилили/усугубили тревогу, депрессию. Большинство опрошенных испытывают проблемы со сном, страдают от абьюза, синдрома "упущенной выгоды" и недовольны тем, как выглядит их тело.

Ученые рассматривали 14 состояний: сон (качество и количество), синдром "упущенной выгоды" (боязнь пропустить интересное событие или возможность), абьюз (угрозы или оскорбительное поведение), образ тела (ваше отношение к тому, как вы выглядите), тревожность, депрессию, одиночество, доступ к консультациям по вопросам здоровья, отношения в реальном мире, осведомленность о здоровье людей, создание сообществ (ощущение себя частью группы единомышленников), эмоциональная поддержка (эмпатия и сострадание со стороны семьи и друзей), самоопределение (способность определить и понять кто ты такой), самовыражение (выражение своих чувств, мыслей и идей).

Один из самых тривиальных способов решения проблемы – сократить время пребывания в интернете и практиковать так называемую цифровую диету.