И скучно, и грустно: почему в осенне-зимний период наступает меланхолия?

Непроходящая сонливость, желание подкрепиться углеводами или же отсутствие аппетита, антисоциальное поведение и, в целом, апатичное состояние - частые спутники осенне-зимнего периода. У некоторых меланхоличное настроение проходит с наступлением выходных, а у других оно затягивается на весь сезон. Является ли подавленное состояние поводом для беспокойства?

С чем связано подавленное состояние?

Очевидные причины - сокращение светового дня и изменение погодных условий. Некоторые исследования показывают, что мороз (как, впрочем, и жара) сказывается на настроении, уровне тревоги и мотивации. Снижение температуры вводит организм в режим экономии. Но специалисты соглашаются, что если погодные условия и влияют на настроение и психическое здоровье, то незначительно. Что нельзя сказать о световом дне. Гормон мелатонин, о котором мы часто говорим, вырабатывается в темное время суток. Он регулирует режим сна, поэтому неудивительно, что осенью и зимой вас клонит в сон раньше, чем обычно. За хорошее настроение отвечает нейромедиатор серотонин, уровень которого уменьшается со снижением яркости света. Поэтому зимой уровень серотонина наиболее низкий.

“Сокращение светового дня влияет на гормональное состояние человека, что, в свою очередь, влияет на нервную систему. Дефицит витамина Д сказывается на поведении и вызывает приступы апатии и грусти. Тут можно еще говорить о повышении рабочих и эмоциональных нагрузок. Чаще всего в моей практике в осенне-зимний период с апатией приводят школьников (с 8 по 11 класс). Это норма, совсем не расстройство,” - объясняет психолог Анастасия Стеблянко.

Пабло Пикассо, "Меланхоличная женщина", 1902 г. Пабло Пикассо, "Трагедия",

1903 г.

Когда грусть - это нечто большее, чем просто осенняя хандра?

Часто мы используем термин депрессия не по назначению. Конечно, грусть сопряжена с депрессивным состоянием, но оно не ограничивается лишь плохим настроением. Негативные эмоциональные состояния могут проявляться и в ситуациях, когда человек встречается с трудностями, которые для него кажутся непреодолимыми. В отличие от этих состояний, депрессивные расстройства имеют устойчивые продолжительные симптомы и иногда могут быть привязаны к сезону.

Сезонное аффективное расстройство (САР) - это разновидность депрессии, связанной со сменой сезона. Начало и конец расстройства выпадают на одно и то же время каждый год (в основном, с октября по февраль). По словам Анастасии, если вы переживаете депрессивное состояние на протяжении всего сезона, и это повторяется из года в год (более, чем три года подряд), то можно предположить, что вы имеете дело с сезонным аффективным расстройством. В редких случаях САР проявляется и в весенне-летний период. Оно обусловлено бессонницей, плохим аппетитом, потерей веса и тревогой.

"Самостоятельно диагностировать САР теоретически возможно - сейчас в интернете полно опросников и прочего, но официально диагноз сам себе человек поставить не может. Так же, как к терапевту с жалобами на свое физическое состояние, вы можете прийти к психологу или психотерапевту со следующими симптомами: апатия, бессилие, желание много спать и при этом невозможность выспаться - по утрам вы встаете разбитым. У психологов в арсенале есть опросники, которые определят САР," - поясняет психолог.

Чем обусловлено сезонное аффективное расстройство?

САР возникает по тем же причинам, что и распространенная в холодное время года апатия: сокращение светового дня. Мы уже вкратце рассказали о влиянии мелатонина и серотонина на общее состояние человека. У пациентов с САР уровень серотонина истощен, а мелатонин выделяется более продолжительное время. Генетическая предрасположенность и психологические факторы также играют роль в развитии САР.

Пабло Пикассо, "Суп", 1902 г.

Как лечат сезонное аффективное расстройство?

Самым эффективным способом борьбы с САР считают световую терапию или лечение ярким светом (около 53% пациентов с САР достигли ремиссии). Терапия проводится с помощью флуоресцентной лампы с ультрафиолетовым щитом. Лампа "облучает" пациента холодным светом от 30 минут до двух часов в день, в зависимости от назначения врача. Световая терапия влияет на уровень серотонина и других нейромедиаторов.



Анастасия добавила: "В термине сезонное аффективное расстройство, слово "аффект" это эмоциональное состояние, отличное от нормы, а расстройство - состояние, с которым человек не может справиться самостоятельно. Поэтому пациентам с САР необходимо комплексное лечение, назначенное специалистом - нужно подключить не только педагогические приемы работы, но и медикаментозные. Часто обычные консультации с психологом могут оказаться не эффективными. К слову, САР отличается от депрессии тем, что во многих случаях с расстройством можно справиться при помощи психотерапии и терапии витаминами. Клиническую депрессию вылечить витаминами невозможно".

Стоит ли заставлять себя двигаться, противиться желанию есть и спать?

Традиционно во время периодов апатии рекомендуют больше двигаться, придерживаться правильного питания, не поддаваться ленному состоянию и прочее. Наш эксперт придерживается другого мнения: “Условия современного мегаполиса диктуют строгие правила: нужно рано вставать, быть трудоспособным, выкладываться на 100 процентов. Это отодвигает человека от его естественных физиологических и биологических потребностей. Я считаю, что потребность больше спать и есть на самом деле показывает, что организм стремится к внутреннему балансу. Диетологи часто критикуют склонность человека употреблять простые углеводы и сладкое в холодное время года. Но это естественная потребность организма - жировая прослойка сохраняет тепло в холод и обеспечивает потомству питание (в случае с вынашиванием ребенка). Сегодня все считают, что жир - это зло, от которого нужно избавляться. Если присмотреться внимательно к нервной системе, то она, в большинстве своем, состоит из жира, так же, как и часть гормонов человека, которые играют важную роль в регуляции настроения и психоэмоционального состояния. То есть организм накапливает жировую ткань для того, чтобы нервная система не страдала в осенний-зимний период.

Мы боимся быть прокрастинаторами, лениться больше положенного. Мне кажется, в желании лежать нет ничего плохого, ведь это про восстановление сил и ресурсов. Но это почему-то осуждается. Люди стремятся к тому, чтобы активно заниматься спортом, не лежать на диване. Я считаю, что для современного человека лежание и бездействие - самое целебное, что только можно сделать для своего психоэмоционального здоровья".