Гид по акне: что это и как лечится?

Что такое акне?

Акне или угревая сыпь - одно из самых распространенных кожных заболеваний в мире. По подсчетам Американской академии дерматологии от акне страдает около 50 миллионов американцев каждый год. Около 95% людей в возрасте от 11 до 30 лет имели какие-либо угревые высыпания. Более того, исследование Британской ассоциации дерматологов показало, что акне продолжается и после подросткового периода: у 64% людей старше 20 и 43% людей, кому больше 30 лет. Существует множество возможных причин акне и факторов-раздражителей этой болезни. Чаще всего большинство страдают от высыпаний в период полового созревания, это самая распространенная форма акне и называют такую форму acne vulgaris. Главная причина acne vulgarius – нестабильный гормональный фон. Но акне может проявляться в любом возрасте и его причины не всегда понятны. В этом материале совместно с косметологом клиники эстетической медицины Gorgeous Айгерим Бутабаевой мы решили разобраться в том, что такое акне, механизмах, которые приводят к заболеванию и его лечении.

Почему акне сейчас самая распространенная кожная болезнь?

“Распространенность акне очевидна, поскольку это наружная болезнь. Проявления акне, сыпь, воспалительные элементы влияют на качество жизни человека, поэтому люди сразу обращаются к врачам за помощью. Другими словами, так как эта болезнь сразу дает о себе знать, ее легче и чаще диагностируют. Также, я считаю, что на частоту заболевания влияет и окружающая среда, и современный образ жизни, стресс, некачественная еда, которые могут ухудшать симптомы болезни,” – делится мнением косметолог Айгерим Бутабаева.

Каковы механизмы появления акне?

Здоровье кожи или другими словами его свобода от акне зависит от строения и функций сальных желез. При сбое функции желез и происходят воспаления. Очаг угревой сыпи находится в сально-волосяном фолликуле. Что это? Это та зона, в которую входит волосяной фолликул, сам волос и сальная железа. Когда происходит секреция кожного сала, оно выводится в воронку волосяного фолликула. Из-за акне многие ассоциируют кожное сало с чем-то нечистым и боятся его, пытаются как можно быстрее избавиться от этих выделений, но на самом деле, оно необходимо в нормальном количестве. “У сала есть и бактерицидное свойство, оно защищает кожу от избыточного испарения, защищает ее от ультрафиолетовых лучей и имеет уйму других защитных свойств, но с его переизбытком эти свойства теряются”, – добавляет Айгерим Бутабаева.

Существует мнение, что максимальная секреторная активность сальных желез достигается к 25 годам.

“Я бы не сказала, что это правда. Почему так говорят? Потому что обычно самая распространенная форма акне – это acne vulgaris, подростковое акне и связано оно с гормональным фоном, а оно в свою очередь нормализуется примерно к 25 годам. На самом деле у сальных желез нет пика активности. Здесь здоровье кожи зависит от гормонального фона, поэтому акне может проявиться и в еще более зрелом возрасте. Гормоны контролируют сальные железы. Вдобавок, помимо acne vulgaris есть и другие разновидности акне. Все зависит от возбудителя, акне может случиться в зрелом возрасте, в таких случаях возбудителями могут быть не только гормоны, но и инфекции”, – поясняет косметолог.

Разновидности угревой сыпи:

Акне может проявляться почти везде. Привычные нам прыщи или угри чаще всего поражают лицо, верхнюю часть спины и плечи – эти зоны так же известные как “себорейные”. Отличие этих зон от других в количестве и размерах сальных желез. Но под акне подразумевают не один вид высыпаний или воспалительных элементов.

“Первым делом увеличение количества кожного сала приводит к появлению комедонов, если сверху чешуйки эпидермиса не закрывают проток поры, то комедон остается открытым и под воздействием кислорода становится черным, это и есть черные точки. “Если комедон закрытый – его называют белым. Черные точки есть почти у всех, но не у всех черные точки или белые комедоны сопровождаются более серьезными воспалениями”, – уточняет Айгерим.

Но, в пристальном внимании все же нуждаются белые комедоны. “Нас больше интересуют не открытые черные комедоны, а закрытые потому что они имеют свойство воспаляться и превращаться в папулы. Папулы – красные, воспаленные элементы на коже”, – говорит косметолог.

Механизм появления папул таков – при избыточной секреции кожного сала пора не успевает очиститься и расширяется. В определенный момент, когда кожного сала становится слишком много, создается крайне благоприятная среда для размножения бактерий, в особенности пропионобактерии акне (proprionibacterium acnes). В небольшом количестве они есть и у тех, кто не страдает акне. При дальнейшем воспалении красные кровяные клетки начинают бороться с переизбытком бактерий, что превращает папулы в пустулы – привычные нам прыщи, красные воспаленные точки с белой серединой, с “гнойничком”.

Что пустулы, что папулы также могут быть болезненными на ощупь. Далее, различают нодулы – подкожные прыщи или глубокие шишки, чаще всего именно после них и остаются рубцы, постакне. Еще одна разновидность угрей – кистозные прыщи или просто кисты, большие похожие по плотности на нодулы, элементы, наполненные жидкостью.

Причины появления акне

Чаще всего акне связано с неправильной работой сальных желез, избыточном выделении кожного сала, что ведет в той или иной степени к размножению бактерий. Но неправильная работа желез - чаще всего симптом гормонального дисбаланса либо других заболеваний. Стоит помнить, что у акне, как у заболевания нет одного определенного возбудителя, причины могут варьироваться от человека к человеку и каждый может иметь самую разную коморбидность. У кого-то причина может быть одна, у некоторых сразу несколько факторов могут провоцировать воспаления. Далее, мы рассмотрим самые распространенные причины.

Генетика

Чаще всего первопричину начинают искать в генетике. Если оба родителя страдали от акне, то, скорее всего, ребенок тоже будет подвержен высыпаниям. По статистике, акне наследуется в 80% случаев от родственников первой степени родства, также в таких случаев акне проявляется раньше и более агрессивно. Опрос молодых людей в возрасте 15-24 лет из семи европейских стран о том, как их стиль жизни влияет на акне показал, что генетика остается главным фактором риска развития акне, а не образ жизни.

Гормоны

Среди дерматокосметологов принято полагать, что одним из главных гормонов, воздействующих на состояние кожи и ее склонность к акне, является дигидротестостерон как и у мужчин, так и у женщин. Андрогены в целом играют роль стимуляторов сальных желез, более того, у женщин немаловажную роль в развитии и провоцировании высыпаний может играть и прогестерон. “Чаще всего все дело в гормонах. Гормоны – двигатель нашего организма, они и запускают работу сальных желез. Причин очень много, но главной я назвала бы нарушение гормонального фона”, – делится мнением косметолог. Более того Айгерим выделила, что несмотря на то, что точной связи между стрессом и нездоровым образом жизни и акне нет, постоянный стресс и другие пагубные привычки могут спровоцировать гормональный дисбаланс.

Может ли плохое питание вызывать акне?

Доказанной причинно-следственной связи между диетой и определенными продуктами питания нет, хотя до недавнего времени многие считали иначе. Многие и сейчас отказываются от, к примеру, молочных продуктов в надежде вылечить акне. В Журнале европейской академии дерматологии и венерологии команда экспертов пояснила, что акне – болезнь, которой способствует очень много внутренних и наружных факторов, вроде грязного воздуха, агрессивных косметических средств, гормонального дисбаланса и принимаемых внутрь лекарств. Также эксперты выделили, что образ жизни в целом и стресс тоже могут влиять на состояние кожи. Но, что касается питания и акне, дерматологи утверждают, что именно здесь нет прямой связи. Они не исключают того, что некоторые продукты могут влиять на состояние кожи, но знаний недостаточно, чтобы установить точную связь.

Как классифицируют акне?

“Классификация, которую я предпочитаю – это разбор акне по степени активности акне: легкая, средняя и тяжелая степень. Легкая – это когда присутствуют на коже черные или белые комедоны в ограниченном количестве и возможно пара папул. Средняя степень – когда есть и папулы, и пустулы, и комедоны, третья – когда на коже есть все проявления средней степени активности, а также кисты и нодулы. По этой классификации я и назначаю лечение. При первых двух степенях можно обойтись наружной терапией, а вот при третьей приходится подключать системные препараты”, – говорит Айгерим Бутабаева.



Методы лечения акне

На данный момент нет безопасного таргетированного лекарства от акне, но состояние можно контролировать использованием уходовой косметики и системных препаратов внутрь. Акне не лечится за один месяц, и очень часто состояние перерастает в хроническое заболевание. Но при правильном лечении могут быть и периоды обострения, но уже не такие явные и с продолжительной ремиссией.

Косметические средства с содержанием бензоилпероксида - самые распространенные методы наружного лечения акне. При наружном применении и в маленьких концентрациях (2,5-5%) средства вызывают лишь незначительное раздражение и являются безопасными при хорошей индивидуальной переносимости этого и других компонентов средства. Также местное использование ретиноидов включают в список основных косметологических средств против акне легкой и средней степени тяжести. Эти средства ускоряют отшелушивание и обновление клеток кожи, не давая новым комедонам формироваться. Кислоты вроде азелаиновой также используются в лечении акне - они имеют дополнительное отшелушивающее и противовоспалительное действие. “Ретинол и кислоты обязательны, потому что они входят в официальный реестр лечения акне. Но какой именно ретинол и какие кислоты назначаются индивидуально, если вы не знаете какой ретинол вам подходит, либо какие кислоты не стоит пытаться подобрать их самим, безопаснее обратиться к косметологу или дерматологу за помощью с подбором средств”, – советует Айгерим.

Когда нужно идти к врачу? Возможно ли справиться с высыпаниями самим, дома?

“Самому справиться можно, но только при комедонах, когда на коже нет воспалительных элементов. Если высыпания ухудшились, обязательно нужно обратиться к врачу. Наружная терапия, домашний уход при акне – это хорошо и может быть очень эффективно, но только в том случае, если уход правильно подобран, поэтому лучше, чтобы его назначил вам врач. Первым делом, стоит помнить, что косметолог должен направить вас на сдачу анализов. Конечно, легкие формы акне можно лечить местно, путем косметологических процедур и домашнего ухода, но в любом случае акне может выйти из под контроля, поэтому желательно действовать в тандеме с косметологом и эндокринологом. Эндокринолог будет следить за гормональным фоном, а косметолог поможет сохранить здоровье кожи снаружи”, – говорить Айгерим Бутабаева.

"Роаккутан", антибиотики и контрацептивы: когда их назначают?

Терапия изотретиноином (активное вещество в препарате "Роаккутан") на данный момент считается самой эффективной формой лечения акне, так как препарат действует на весь спектр патогенеза акне, уменьшает рост бактерий, уменьшает выработку кожного сала и имеет противовоспалительное действие. Но, к сожалению, этот препарат имеет много противопоказаний и побочных эффектов. Более того, один курс лечения не может гарантировать пациенту полное излечение. В некоторых случаях, в особенности среди женщин при последующем гормональном дисбалансе акне может возобновиться. “Роаккутан – терапия отчаяния, к которому прибегают уже после того, как человек перепробовал все методы лечения и от них не получил желаемого результата. Даже в тяжелых случаях я стараюсь лечить другими методами, так как этот препарат очень токсичен и требует постоянного наблюдения, частых анализов и может привести к серьезным побочным действиям”, – поясняет наш косметолог.

Антибиотики используются как местно, так и внутрь. Обычно, такую терапию выбирают в случае кистозного акне, либо сопутствующих инфекций, например, хеликобактер. Но многие косметологи и дерматологи также очень осторожно прописывают это лечение, так как наблюдается рост резистентности пропионобактерии к антибиотикам при местном применении и в качестве системного препарата внутрь. Что касается оральных контрацептивов, косметолог не исключает их использование в лечении акне у женщин. Но Айгерим Бутабаева утверждает, что такого рода лечение подходит далеко не всем. Необходимо полностью изучить настоящий гормональный фон женщины и подбирать контрацептивы под него. При этом не стоит ожидать чудес, в некоторых случаях оральные контрацептивы не приносят желаемого результата и имеют целый ряд неприятных побочных действий на организм, общее самочувствие и ментальное здоровье в целом.