Диета хищника: насколько полезна карнивор-диета?

Хотя понятие "диеты" уже долгое время считается неактуальным, новые способы питания появляются с завидной регулярностью. Так, с недавних пор выросли запросы по растительному питанию, которое считается полезным и для человека, и для окружающей среды. C другой стороны, набирает популярность карнивор-питание (carnivore с англ. языка - "плотоядный"), которое подразумевает употребление только животных продуктов. Мы решили исследовать этот способ питания и узнать, насколько он полезен.

Что такое карнивор-диета и есть ли от нее польза?

"Диета хищника" подразумевает низкоуглеводное питание, основанное только на продуктах животного происхождения (любое красное и белое мясо, рыба, яйца, и молочные продукты с высоким содержанием жира, как, например, масло, сливки и твердые сыры). Некоторые адепты такой диеты полностью убирают из рациона молочные продукты и питаются исключительно мясом, а из приправ ограничиваются солью. То есть карнивор-диета является более жестким вариантом кетогенной диеты, которая была популярна несколько лет назад.

Из предполагаемых позитивных эффектов мясоеды сообщили о потере веса, улучшении функции кишечника, снижении или устранении симптомов псориаза, изжоги, затуманенного сознания, улучшении ментального состояния и снижении симптомов аутоиммунных заболеваний. Однако, все эти улучшения не были доказаны в медицинских исследованиях, и, в основном, были зарегистрированы в отдельных случаях.

Одним из таких отдельных случаев является Микейла Питерсон, которая страдала ювенильным ревматоидным артритом с раннего детства, а во взрослой жизни еще и боролась с глубокой депрессией и хронической усталостью. Ее отец Джордан Питерсон, известный психолог, допустил, что ее болезни могут быть связаны с определенной едой и возможной аллергической реакции на нее. Микейла поделилась, что ради здоровья решилась на диету исключений или элиминации (с англ. elimination diet - работает по принципу исключения из рациона всех продуктов питания, потенциально вызывающих аллергию/негативную реакцию, а затем постепенного ввода разных групп продуктов и наблюдения за реакцией организма). В итоге, исключив из питания все кроме зелени и мяса, она почувствовала улучшения симптомов и общего состояния, а после того как она перешла только на красное мясо, соль и воду, ее депрессия и симптомы аутоиммунного заболевания полностью ушли, а потеря лишнего веса было приятным бонусом.

История Микейлы вдохновила множество людей попробовать эту мясную диету, в том числе и Джордана Питерсона, который как и дочь страдал глубокой депрессией и хронической усталостью вплоть до того, как исключил из рациона все, кроме мяса. А своим удачным опытом с мясным питанием люди делятся на онлайн-площадках, как, например, на веб-сайте Шона Бейкера, доктора и автора книги “Карнивор-диета”. Шон следовал кетогенной диете около девяти лет, а именно диете на мясе - около четырех. Он является ярым сторонником карнивор-диеты и объяснил, что здравоохранительные органы преувеличивают опасность избытка холестерина и нехватки питательных веществ при потреблении большого количества мяса, особенно если человек физически чувствует себя отлично. В отличии от семьи Питерсонов, которые отказываются рекомендовать эту диету всем в силу отсутствия медицинской экспертизы, Шон пропагандирует ее через социальные сети и свой веб-сайт и убежден, что отдельные случаи более актуальны чем доказательная медицина.

Есть ли какие-то медицинские доказательства?

Как утверждают адепты, потеря веса достигается за счет строгого ограничения калорий и высокобелковой пищи, а снижение нагрузки на кишечник за счет практически безотходного пищеварения (из-за малого количества клетчатки). Также, такая диета якобы помогает людям с непереносимостью разных продуктов, как, например, глютена, и исключает потребление “антипитательных веществ”, которые содержатся в растительных продуктах. Под “антипитательными веществами” подразумевают соединения в растениях, которые снижают усвояемость питательных веществ (фитиновая кислота, танины, лектины, и другие), и они являются “защитным механизмом” растений против употребления в пищу.

Но, например, антипитательные вещества могут быть полезны для здоровья и необходимы для укрепления организма. А для людей с остро-реагирующим организмом, их наличие можно исключить с помощью замачивания, ферментации или кипячения продуктов с их содержанием. Снижение веса можно добиться и на любой другой диете с ограничением калорий, а недостаток клетчатки в мясных диетах служит беспокойством для многих нутрициологов. Несмотря на некоторые исследования, показывающие, что недостаток клетчатки может улучшить симптомы синдрома раздраженного кишечника и остановить запоры, общий консенсус заключается в том, что клетчатка снижает риск диабета, рака и сердечных заболеваний. Также, употребление в пищу эксклюзивно мяса лишает организм важных витаминов, как, например, витамина С. Витамин С практически не содержится ни в каком мясе, и его можно найти в малом количестве только в мясных субпродуктах.

Стоит ли пробовать такую диету?

Нужно отметить, что каждый организм индивидуален. Если такая диета избавляет кого-то от депрессии и повышает общий тонус, это совсем не означает, что она подойдет вам. Также какую-то роль играет генетическая предрасположенность, поэтому, например, жителям средиземноморского региона легче перейти на растительное питание, чем инуитам, рацион питаниях которых основан на продуктах животного происхождения. Карнивор-диета - относительно новая сфера, и она недостаточно изучена, чтобы сделать однозначные выводы. Впрочем, то, что разнообразная диета со множеством групп продуктов в умеренных количествах полезна для здоровья - общепризнанный факт.