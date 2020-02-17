Что такое световое загрязнение и как оно влияет на человека?

Красота ночного города часто передается в ярких огнях от фонарей и зданий, неоновых вывесках и билбордах, которые превращают местность в скопление светящихся объектов. Ночное освещение – это один из главных показателей развития общества, так как искусственный ночной свет повышает безопасность и способствует экономической активности. Но, как и многие другие технологии, искусственный свет имеет свои побочные эффекты. Например, помните ли вы, когда в последний раз отчетливо видели ночное небо, усыпанное звездами? Эта картина – редкость для городских жителей. Давайте разберемся, что такое световое загрязнение, как оно влияет на состояние человека и экосистемы.

Что такое световое загрязнение?

Световое загрязнение – это чрезмерное освещение с помощью искусственных источников света в ночное время. Оно состоит из нескольких факторов: ослепление светом, которое приносит визуальный дискомфорт, засвечивание ночного неба в ненаселенной местности, световое вторжение – нежелательный свет (например в квартирах) от городского освещения) и скопление источников искусственного света. Из-за светового загрязнения мы потеряли возможность видеть звезды и другие небесные тела, поскольку атмосфера словно рефлектор распространяет свет на километры от источника. В результате около одной трети земного населения не видит полосу Млечного пути, а в будущем ситуация может ухудшиться – яркость глобального освещения растет на 1.8% ежегодно (как показывает исследование 2017 года). Всё это в совокупности не только затратно, но и вредно для живых организмов.

Эффекты, отражающиеся на здоровье человека

Человек, как и другие живые организмы, живет, подчиняясь циркадным ритмам (циклам), которые регулируют наш сон. Циркадные циклы регулируют выделение организмом гормона мелатонина, который стимулирует сон, иммунную систему, уменьшает образование "плохого" холестерина и способствует правильной работе различных желез. Мелатонин запускает процессы снижения температуры тела, замедления метаболизма и выделения лептина (гормона, регулирующего аппетит). Из-за нового ритма жизни современного человека разница между дневным и ночным временем стерлась. В результате ход наших внутренних биологических часов, настроенных в ходе эволюции, может нарушиться. Сбой может произойти из-за продолжительного использования гаджетов и искусственного освещения в ночное время, или при постоянном нахождении в искусственно освещенных местах в то время, когда уровень мелатонина должен быть высоким. Свет попадает на ретину глаза и нарушает функцию органа, который производит мелатонин. Это может привести к расстройствам, среди которых – депрессия, бессонница, ожирение, кардиологические и онкологические заболевания.

Негативное влияние светового загрязнения особенно сказывается на людях с ненормированным графиком работы, например на сотрудниках медицинской помощи, авиаперевозок и водителях. Исследования показывают, что работающие посменно более подвержены онкологическим заболеваниям, связанным с ночным освещением и сбоем циркадных ритмов. Отражается световое загрязнение и на младенцах, и на детях предшкольного и школьного возраста. Ночное воздействие света от ночных ламп и электронных девайсов расстраивает циркадные циклы у людей с раннего возраста и может привести к эмоциональным расстройствам. А вот вид ночного звездного неба как раз положительно влияет на психику человека.

Эффекты, производимые на экосистему

Флора и фауна тоже зависят от циклов дня и ночи. Хищники используют тьму (как и свет) для охоты, тогда как остальные животные используют тьму как возможность укрыться. Обитатели водоемов – лягушки и жабы – размножаются в ночное время. Отпрыски морских черепах, появляющиеся на свет на берегах, проделывают путь до воды, ориентируясь на свечение луны, которое сбивается искусственным светом. А мигрирующие птицы используют свечение луны и звезд для навигации, которая затрудняется из-за засвечивания ночного неба освещением населенных пунктов. Световое загрязнение создает совершенно другую среду, где ночь может быть светлой как день. По этой причине жизнь ночных животных совершенно изменилась за последние столетия.

Как с этим бороться?

В погоне за энергосбережением многие страны ввели определенный стандарт для источников света – например, светодиодные лампы LED. Такому типу освещения в последнее время отдают предпочтение (взамен традиционному) – в силу доступной стоимости ламп, увеличенного срока их годности, к тому же такие лампы являются энергосберегающими. Правда, LED лампы также вредны для здоровья. Они излучают синий свет, который негативно воздействует на человека. В этом кроется определенное противоречие: LED лампы – это более экологичный вариант, однако они могут пагубно влиять на живые организмы при длительном использовании. Ночной искусственный свет имеет явные недостатки, но главная проблема заключается в его переизбытке, от которого страдают многие густонаселенные местности. International Dark-Sky Association предлагает решение, которое поможет поддерживать баланс между чистым ночным небом, безопасностью и экологией. Уличное освещение можно оптимизировать с помощью shielded light – технологии, при которой источники направляют свет только на нужные объекты. Но политика по снижению светового загрязнения должна проводиться на государственном уровне.

Для минимизации воздействия на нас синего света в домашних условиях нужно правильно выбирать лампочки для приборов освещения. На упаковке обычно указан оттенок цвета лампочки, и нужно отдавать предпочтение более низкой цветовой температуре (3000К и меньше). Также важно уменьшить время использования девайсов в ночные часы, а при острой необходимости – использовать приложения, которые регулируют цветовую температуру экрана в зависимости от времени суток. В ночное время нужно поддерживать полную темноту, используя маски для сна и шторы, блокирующие свет. Такие шторы также помогут минимизировать общее световое загрязнение от жилых домов, предотвращать столкновения птиц с оконными стеклами.