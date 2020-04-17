Что не убивает, делает нас сильнее: почему не стоит бояться стресса?

Стресс стал одним из главных злодеев двадцать первого века. Современный человек сталкивается со стрессовыми ситуациями каждый день, будь это затор на дороге, завал на работе или трудности в семейной жизни. Поэтому стресс часто называют причиной множества сердечных и ментальных заболеваний. Однако, все больше исследований показывают связь между последствиями стресса и отношением человека к стрессу. То есть, возможно, что ключ к преодолению стрессовой ситуации лежит в том, чтобы поменять свой образ мышления. Но для начала, нужно понять, что подразумевают под стрессом и каков его механизм.

Что такое стресс и как он работает?

Стресс - это, в первую очередь, эволюционно сложившаяся защитная реакция организма. Она нужна человеку для того, чтобы сохранить себя в изменяющихся условиях внешнего мира. Простыми словами стресс - это мобилизация ресурсов организма для нахождения решения поставленной проблемы.

Когда человек находится в стрессовой ситуации, то в организме происходят изменения. Гормоны посылают в мозг сигналы, которые призывают к действию. Например, адреналин - повышает давление и учащает сердцебиение, что способствует быстрой реакции. А кортизол рассчитан на более долговременное действие - он повышает уровень сахара в крови и подавляет работу иммунной системы, чтобы не расходовать лишнюю энергию. Но во время переизбытка стресса эти процессы играют против человека - понижается иммунитет, сужаются кровеносные сосуды и самые слабые части организма страдают. Именно это и может привести к серьезным заболеваниям тех или иных органов.

Стресс и образ мышления

Однако, за последнее десятилетие понимание стресса и реакции организма к нему изменилось. Например, возьмём одно из наиболее известных выступлений на TED Talk на тему стресса. В своем монологе психолог Келли Макгонигал привела интересные данные - у людей, которые верят, что стресс вредит здоровью и испытывают в течении жизни стресс, увеличивается риск преждевременной смерти на 43%. В то же время, этот риск становится практически незначительным для тех, кто не верит в то, что стресс вредит здоровью, даже если эти люди испытывают сильный стресс. То есть то, как мы воспринимаем стресс, влияет на эффект стресса на физическое и эмоциональное здоровье больше, чем сам стресс.

С момента ее выступления прошло достаточно времени и появилось еще больше исследований, подтверждающих эту теорию. Также, нашли связь между позитивным настроем и стрессом. Позитивное восприятие стресса не позволяет ему негативно сказываться на эмоциональном и физическом состоянии. Поэтому для того, чтобы стрессовая ситуация не влияла на здоровье, нужна переоценка своего отношения к стрессу.

Зачем нам нужен стресс?

Избежать стресс невозможно, более того, не нужно. "Стресс - это неотъемлемая часть жизни, и его полное отсутствие лишит человека развития. Он выводит человека из зоны комфорта и развивает определенные навыки и качества, - объясняет психотерапевт Диляна Бакиева. - Слишком много напряжения или расслабления несут негативные последствия. Механизмы расслабления и напряжения не находятся в балансе, и организм разучивается расслабляться или, наоборот, напрягаться. Когда человек не испытывает стресса, он максимально расслабляется, но при этом у него снижаются волевые качества. А если человек перенапрягается, то испытывает негативные внутренние состояния, и, страдает не только эмоциональное состояние, но и физическое."

Для того, чтобы не уходить в "эмоциональный коридор" во время каждодневных стрессовых ситуаций, которые невозможно избежать, нужна не только перестройка восприятия стресса, но и стрессоустойчивость. Она выражается в способности быстро восстанавливаться. Смена восприятия не только помогает относиться к стрессу рационально, но и, в целом, позитивно влияет на ментальное здоровье.

Очевидно, что стрессоустойчивость помогает справиться со стрессом. И ее надо тренировать. Фраза "что не убивает тебя, делает тебя сильнее" на самом деле имеет научное объяснение - процесс гормезис. Объясняя простыми словами, это адаптация организма к негативным воздействиям посредством умеренных доз стресса. По такому же принципу работают, например, интервальное голодание и даже интенсивные физические тренировки. Стрессоры, в приведенных примерах - это ограничение в питании и микро разрывы в мышцах, тренируют организм и адаптируют его к последующим "встряскам".

Обучить организм можно не только стрессоустойчивости, но и образу мышления. “Перепрограммирование” своего отношения к стрессу можно достигнуть разными способами - от тренировки своей осознанности, что сейчас невероятно популярно в велнес сфере, до специально разработанных программ. Такие программы могут быть даже основаны на геймплеях - видео играх, которые позволяют тренировать образ мышления и учится воспринимать стресс как стимулятор саморазвития. Но, конечно, более традиционные методы как психотерапия также эффективны в изменении образа мышления, особенно, когда самим справиться сложно.