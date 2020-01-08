Что такое BodyArt - функциональный тренинг для тела и души?

Существует множество спортивных программ, каждая из которых обещает определенные результаты: аэробные нагрузки для выработки долгосрочной выносливости, анаэробные нагрузки, направленные на улучшение взрывной силы, функциональный тренинг и многое другое. Последний вид тренировок развивает все основные физические качества человека: выносливость, скорость, силу и координацию движений. Сегодня мы рассмотри не совсем новый для западного рынка, но ещё не такой известный на территории СНГ, вид функционального тренинга bodyArt. Наш редактор Томирис Балтабаева посетила тренировку bodyArt и рассказала о плюсах и минусах новых тренировок.

История этой фитнес-программы началась еще в начале 90-х в Австрии. Роберт Стайнбахер, основатель bodyArt, работал с детьми с особыми потребностями. Он хотел создать комплекс упражнений, улучшающих моторику человеческого тела. Затем он адаптировал терапевтические упражнения для людей без каких-либо физических ограничений, использовав «восточный» подход - когда мышцы и органы, разум и душа воспринимаются как одно целое. Основа bodyArt взята из йоги и восточных боевых искусств, однако Роберт указывает на различие между bodyArt и йогой: его программа - это в первую очередь фитнес для тела, тогда как йога - это духовная философия, учения которой используются в повседневной жизни. Особенностью программы является доступность тренировки - упражнения подобраны так, что человек с любым уровнем подготовки может их выполнить и получить эффективную нагрузку. Кроме того, в программу включены элементы танца.

По началу я отнеслась к программе скептично - такая тренировка малоизвестна в местном фитнес-комьюнити, а название больше похоже на занятие по рисованию. Занятие началось обычно. Все, что понадобилось из аксессуаров, - это коврик для йоги, а обувь и носки нужно было снять. Началась тренировка с позы "ребенка" из йоги под спокойную музыку и располагающий голос Индиры. Первые 10 минут вся группа провела на полу, выполняя дыхательные упражнения. В тот момент показалось, что bodyArt - это та же йога, но с другим названием. Однако, это было ошибочным предположением - Индира сказала, что мы начинаем "фазу огня", и вся группа приступила к выполнению более энергичных упражнений. Мелодия сменилась на динамичную. Каждое движение вытекало из предыдущего, и все тренирующиеся могли выбрать подходящий для них темп и сложность. Под конец "фазы огня" занятие больше походило на племенные танцы, где люди под энергичную музыку и дыхание в унисон раскачивали руки и тело в разные стороны. И никто не стеснялся кричать - все настолько были погружены в процесс. В этот момент у меня по телу побежали мурашки, и я словно наполнилась энергией - казалось, что внутри меня горит огонь. Далее последовала "фаза металла" - статичные упражнения на выносливость, а за ней" фаза воздух"а, при которой снялось все напряжение и растянулись мышцы. На протяжении всей тренировки Индира комментировала каждое упражнение, объясняя его функции и позволяя тренирующимся полностью раствориться в движениях и музыке.

Индира объяснила, что тренировка состоит из пяти фаз: земля, дерево, огонь, металл и вода. Во время первой фазы земли идёт подготовка тела к тренировке через дыхание, что является особенно важным элементом. В bodyArt дыхание делится на три уровня - от лобковой кости до реберной дуги, от нижней реберной дуги до ключиц и от ключиц до головы. Каждый уровень содержит разную энергию: нижняя часть - физическую, грудной отдел, где скапливаются страхи и стресс, - эмоциональную, а в верхнем отделе сосредоточена душа. Поэтому если использовать правильное трехуровневое дыхание, тренирующийся почувствует не только физическую нагрузку, но и эмоциональную и ментальную разгрузку, а также придёт в приподнятое состояние духа.

Фаза дерева является функциональной разминкой перед фазой огня, при которой, как утверждает тренер, происходит циркуляция энергии и раскрытие внутренних ресурсов и снятие блоков. Активные медитативные движения и трехуровневое дыхание помогает человеку полностью раскрыться. Эффект этой фазы особенно могут прочувствовать люди вспыльчивые или, наоборот, мнительные, зажатые, потому что в фазе огня вся энергия приводится в баланс. Затем идёт спад энергии - "фаза металла", во время которой мы стабилизируем разогретое тело через упражнения на баланс, гибкость и силу. Индира сравнила тело с раскаленным железом, которому можно придать нужную нам форму. А во время последней "фазы воды" через упражнения на растяжку и глубокую медитацию происходит полное расслабление. Так как bodyArt основан на восточной философии, в программе используются понятия энергий "Инь и Янь", и результатом тренировки является баланс этих энергий внутри человека.

В итоге, bodyArt оказался отличным функциональным тренингом, совмещающим йогу, боевые искусства и танцы, после которого чувствуешь не только физическую бодрость, но и эмоциональное расслабление. После первой тренировки, несмотря на общую физическую активность до bodyArt, чувствовалась мышечная боль. Однако радовало, что не было боли в более слабых частях тела, ранее травмированных на тренировках CrossFit и в тренажерном зале. Индира объяснила, что bodyArt направлен на укрепление мышц, которые не задействованы во время, например, обычной тренировки в зале, но работа которых необходима в повседневной жизни. Поэтому bodyArt помогает развить силу, гибкость и баланс, при этом не усугубляя уже имеющиеся проблемы.