Биохакинг - новый luxury ЗОЖ или вред здоровью?

Что такое биохакинг?

Биохакинг - оптимизация биологических процессов организма. Этот термин взорвал медиапространство в 2017 году, и с тех пор его популярность, хоть и уменьшилась, но продолжает интересовать поклонников ЗОЖа и врачей по всему миру. Биохакинг подразумевает "взламывание" процессов человеческого (и не только) организма. Этот вид биохакинга перерос в целое течение и отдельный образ жизни, составляющие которого зависят от целей человека. Часто целями биохакеров являются продление жизни, улучшение работоспособности и повышение умственных способностей. Биохакерами, казалось бы, можно назвать и биологов, и фармацевтов, и врачей, но в популярном значении этого термина, биохакер - это человек идущий против системы. Часто они не имеют никакого медицинского или биологического образования.

Понятие биохакинга существует примерно с конца 80-х. Сегодня различают несколько субкультур биохакеров, которые преследуют разные цели - от увеличения эффективности на работе до желания стать киборгом и "секс-машиной" путем технологий, например, через вживление маленького вибрирующего чипа в лобок. Биохакинг имеет много общего с ЗОЖ, только к компонентам ЗОЖ добавляются регулярные диагностики, развернутый треккинг показателей здоровья и изменение старых привычек. Биохакеры любят считать себя техно прогрессивными, а некоторые и вовсе биопанками. Все это и есть одно из выражений трансгуманизма и его самая популярная форма сегодня.

Также, любого современного профессионального спортсмена можно назвать биохакером, ведь он улучшает свой результат разными методами, гаджетами, питанием, физиотерапией, зачастую они сильно зависят от технологий. Но спортсменам помогает команда специалистов. Но сегодня биохакером может стать любой. Если вы пьете БАДы и верите в их действие, то вас тоже можно назвать биохакером.

Все это удовольствие обходится недешево. Например, полная разовая диагностика показателей здоровья и генетический тест на определение предрасположенности к какой-либо болезни или недуга в Казахстане стоит от 1000 долларов. При этом, замеры надо проводить регулярно.

На какие субкультуры делятся биохакеры?

Рассмотрим поближе три главные субкультуры биохакинга: DIY-биологи, гриндеры и нутригеномики.

DIY-биологию уже можно считать отдельным социальным движением, в которой люди с глубоким знанием биологии обучают любых желающих биотехнологиям, вплоть до генной инженерии. Эти биологи обычно работают в самодельных студиях, у себя дома, в гаражах. Многие обсуждают, насколько это безопасно, и будет ли это легально в будущем, а также спорят о том, насколько вообще можно доверять исследованием "гаражных" биологов, использующих зачастую очень простые и дешевые инструменты.

Гриндеры - люди, которые верят в то, что любую часть тела можно "взломать". У большинства гриндеров цель - стать киборгами. Некоторые просто вживляют в подушечки пальцев магнит для того, чтобы поднимать маленькие железные предметы не прикасаясь к ним, другие вживляют более серьезные импланты, например, те что вибрируют, когда человек поворачивается в сторону севера или считывают уровень сахара в крови 24 часа в сутки.

Нутригеномика - наука, исследующая связь между человеческим геномом, нутрициологией и здоровьем. Биохакеры, которые верят в нутригеномику, считают, что еда способна повлиять на генетику человека, изменить ДНК.

Какие самые популярные методы биохакинга?

У нас распространен лайт-вариант биохакинга - с использованием витаминов, минералов и регулярной диагностики.

Большинство методов биохакинга нацелены на нормализацию сна, стресс-менеджмент, оптимизацию питания и улучшение мозговой деятельности путем технологий. Например, популярными технологиями стали ионизаторы, увлажнители и очистители воздуха, световая терапия. Некоторые для лучшего сна спят с водородными ингаляторами или с гаджетом на голове, который считывает мозговую активность и анализирует ваш сон. Немаловажная составляющая жизни биохакера - это БАДы, некоторые употребляют до 20 таблеток в день. Такой подход обходится в 50-60 тысяч тенге в месяц.

Важно и питание - особенно популярна у биохакеров кетодиета и интервальное голодание. При этом диетологи уверены, что такие диеты подходят далеко не всем. Биохакера также может волновать то, какой свет проникает в сетчатку глаза, поэтому они носят оранжевые очки, которые блокируют синий свет, чаще всего за несколько часов до сна. В качестве нагрузок биохакеры часто выбирают HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки).

C биохакингом связано много споров - например, не все их подходы научно обоснованны. Биохакинг также часто связывают с самолечением, несмотря на то, что он имеет более экстремальные формы, например, трансплантация фекалий для улучшения микрофлоры кишечника или переливание "молодой" крови пожилым. Некоторые из биохакеров на самом деле являются квалифицированными специалистами, при этом другие, скорее их большинство, просто любители, которые хотят оздоровиться и жить дольше. В любом случае, прежде чем попытаться "взламывать" организм, лучше проконсультироваться с врачом и попробовать базовые способы - достаточное количество сна, регулярные физические нагрузки и медитация.