Почему тревожность так распространена сегодня и что с этим делать

"Ни один великий инквизитор не имеет тех кошмарных орудий пыток, которые находятся в распоряжении тревоги, и ни один шпион не может так удачно выбрать момент для нападения на подозреваемого, когда тот всего слабее... и ни один самый въедливый судья не может с таким искусством допрашивать обвиняемого, как это умеет тревога, никогда не отпускающая человека от себя - ни в развлечениях, ни в шуме, ни в работе, ни в игре, ни днем, ни ночью".

Серен Кьеркегор. "Понятие беспокойства"

Тревожность - одно из самых популярных сегодня ментальных расстройств. Интересно, что еще 40 лет назад это заболевание не существовало как клиническая категория, в реестр психических расстройств его внесли только в 1980 году. Но сегодня Anxiety and Depression Association of America сообщает, что более 40 миллионов человек только в США подвержено тревожности - а значит, это заболевание популярнее чем простуда! Все чаще жаловаться на повышенную тревожность стали британцы после объявления Brexit. С чем это связано?

Во-первых, стоит определить, что такое тревожность и чем она отличается от страха. Наверное, все мы хоть раз в жизни испытывали это неприятное липкое чувство - в голове заедает одна мысль, от которой трудно избавиться. Например, мы думаем о том, закрыли ли дверь в квартире или все ли в порядке с ребенком, который отправился в школу один. Важное и ключевое отличие тревоги от страха - беспочвенность и иррациональность. Чаще всего такое ощущение зовут "чуйкой" или "предчувствием", потому что оно не основано ни на каких доводах. Если вы боитесь, что с вашей машины снимут колеса, оставляя ее в неблагополучном районе - то это страх, который основан на фактах (криминальной сводки или случаях ваших знакомых). Лучше всего понятие тревоги описывает слэнговое выражение "быть на измене" - его употребляют в контексте фазы наркотического опьянения, когда проходит удовольствие и начинается фаза беспричинного продолжительного беспокойства.

Почему тревожность появилась только сейчас?

Дарвиновская идея естественного отбора позволила сформировать естественно-научное направление, исследовавшее тревогу. По Дарвину, эмоции - это механизмы, способствующие адаптации организма к разным условиям и ситуациям. То есть, страх помогал древнему человеку избегать текущей опасности и запоминать возможные угрозы на будущее. Как только человек эпохи неолита видел дикого зверя, мозг посылал импульс, благодаря которому тело понимало, что надо сконцентрироваться. При этих импульсах напрягались мышцы и увеличивалась частота сердечного ритма, искажалось зрение ради экономии ресурсов, увеличивалось потоотделение для подачи невербального сигнала "я в опасности", возникал "ком в горле", который блокировал доступ воды в дыхательные пути.

Но так было раньше. Теперь ситуации с диким зверем или пожаром встречаются нам все реже. И механизмы, которые хорошо "работали" и спасали нам жизнь в эпоху неолита, мешают их носителям адаптироваться к жизни в современных условиях. "В биологии есть целое направление, в основе которого лежит идея об эволюционном несоответствии - о том, что наш организм не успевает изменяться вместе с окружающей средой. Мы становимся жертвами прогресса, используя паттерны поведения, которые были актуальны в каменном веке, но только вредят сейчас. В частности, миопия, диабет и остеопороз считаются основными кандидатами на роль "болезней прогресса". Бьорн Гринде, эволюционный биолог и профессор Университета Осло, предполагает, что тревожные расстройства - часть нашего "эволюционного несоответствия...Правда, эта теория хорошо объясняет генерализованное тревожное расстройство (ГТР), агорафобию и социофобию, но оставляет загадкой многие другие фобические расстройства." - пишут авторы книги "С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города" Антон Зайниев и Дарья Варламова.

Как на это реагируют соцсети?

Тревожность стала своеобразным культурным явлением современности, этаким start-up kit для жителей мегаполисов. Лучше всего эту реакцию можно отследить по соцсетям, которые стали зеркалом для всех рефлексий современного человека. Например, в 2017 году Инстаграм буквально взорвал аккаунт @mytherapistsays - паблик мемов о проблемах девушек-миллениалов и центениалов. Тревожность, овершеринг, потребность балансирования социальной и рабочей жизни, постоянный цейтнот, завышенные требования к внешности, недостаток сна и многие другие аспекты повседневной рутины нашли огромный отклик у пользователей сети. За 6 месяцев со дня основания аккаунт набрал 500 000 подписчиков, сейчас на него подписано 4,5 миллиона человек. За эти годы основательницы аккаунта Лола Таш и Николь Аригирис успели сделать коллаборацию с Gucci (девушки создали брендовые мемы) и готовят к выходу книгу - остроусный ироничный роман о девушке, которая не может жить без психолога. По их словам, они ежедневно получают огромный фидбэк от подписчиков, многие из которых делятся своими личными историями о борьбе с тревожностью, депрессией или биполярным расстройством. Но все они признают, что мемы позволили взглянуть на проблему с другой стороны. Смешные картинки стали тем самым заклинанием "ридикулус", которое превращало страшного боггарта в глупый призрак, недостойный страха.

"Тревожность, как фоновое состояние, сейчас достаточно распространено. Правда, прежде чем диагностировать тревожное расстройство личности, необходимо пройти обследование у специалиста, поэтому я не могу отвечать за всех. Тревожность - это страх. Чтобы справиться с ней, человеку необходимо выяснить, чего он боится. И присуща она всем возрастам. Маленькие дети могут тревожиться, если чувствуют недостаток внимания от родителей, если чувствуют себя брошенными, если не ощущают психологической и эмоциональной поддержки. Тревожность может быть связана с любыми факторами нестабильности - работы, учебы, семьи и многими другими. Инстаграм и социальные сети, конечно, способствует развитию и поддержанию тревожности. Например, могут усугубить нарциссическое расстройство личности. Постоянное наблюдение за чужими успехами развивает тревогу: того, что ты чего-то не успел, чего-то не увидел, чего-то не дополучил" - объясняет психолог Алма Даулет.

Культивируем ли мы сами тревожность?

Интересную версию о тревожности выдвигает австралийская писательница Сара Уилсон, известная в англоязычном мире как автор одной из самых популярных кулинарных книг "I Quit Sugar". В 2017 году она выпустила книгу "First we Make The Beast Beautiful: A new Story About Anxiety" - неожиданно личную историю собственной борьбы с затяжной тревожностью и депрессией. Книга стала бестселлером, потому что представляла не научный, а очень персональный взляд на расстройство. Там писательница делится интересной мыслью. "Повсеместная тревожность только растет, она стала нашим образом жизни. Мы ценим это безумное взволнованное состояние бытия. Оставаться на работе допоздна, быть в постоянной спешке, не высыпаться, питаться, чем попало - это поощряется и стимулируется обществом" - пишет Сара.

Резюме

Не так важно, как в итоге пришла к вам тревожность, насколько важно осознание и желание изменить это. Хотя это расстройство может показаться всеобщим модным помешательством, у тревожности нет групп риска, ей подвержены все. Самое важное в этот момента для человека получить поддержку, которая поможет побороть страх. В идеале - если это будет поддержка профессионала. "Я не могу выделить группу риска по какой-то социальной, возрастной или национальной черте. Это может быть любой человек, переживающий стрессовое событие, неудачи, потери или горе. Конечно, тревожное состояние может поддерживаться тем, что в психологии принято называть возрастными кризисами. Но и кризис можно пережить самостоятельно, если для этого созданы условия. Если же человек остается брошен, непринят, то тревожность может перейти в более тяжелые состояния" - комментирует Алма Даулет.