Как понять, что у вас аллергия на холод?

С наступлением холодов кожа становится более чувствительной и подверженной сухости. Что выражается в красноте, шелушении и кератозе (огрубении) кожи после продолжительного пребывания на улице. Такая реакция может свидетельствовать и об аллергии на холод. Вместе с врачом-дерматологом Ольгой Лашиной рассказываем о симптомах холодовой аллергии и способах борьбы с ней.

Что это такое и в чем она проявляется?

Ольга объясняет: “Это ответная реакция организма на воздействие холода. Она возникает при резких температурных изменениях (при выходе из теплого помещения в среду с низкой температурой), при контакте с холодной водой или холодными предметами (например, во время мытья посуды) и при употреблении холодных пищи и напитков. Холодовая крапивница (альтернативное название холодовой аллергии) проявляется через несколько минут после воздействия холода в виде пятнистых или волдырных высыпаний на открытых участках кожи (лицо, руки). При общем переохлаждении могут развиться более тяжелые симптомы: отек Квинке, снижение артериального давления, появление сыпи даже на закрытых одеждой участках тела (чаще всего на бедрах), проявления ринита и конъюнктивита, головные боли, затруднение дыхания. Редкие признаки - чувство усталости и резкие скачки настроения. В тепле симптомы постепенно регрессируют”.

Холодовая аллергия может выражаться по-разному: у некоторых крапивница возникает лишь в случае прямого воздействия холода на кожу (при купании в холодном водоеме или при контакте с морозным воздухом), у других - даже при нахождении в помещении, охлаждаемом кондиционером, или рядом с морозильниками в супермаркете. По словам дерматолога, распространенная область проявления холодовой аллергии на коже у ребенка - лицо. Щеки, подбородок, носогубная область краснеют, появляются чувство жжения и желание расчесать эти участки. У тех, кто носит тонкие колготки зимой, страдает нежная чувствительная к холоду кожа под коленками и на внутренней поверхности бедер. В этом случае холодовая аллергия нередко приводит к отечности ног.

В чем заключается отличие холодовой аллергии от обычной сухости, вызванной холодом?

Обветренное состояние кожи можно спутать с холодовой аллергией. Ольга объясняет: “В случае обычной сухости кожу восстановит крем-эмолент, в составе которого имеются липиды, пребиотики и витамины. Они помогают восстановить водно-липидный барьер, снять воспаление и напитать кожу. При этом следует наносить крем за 20 минут до выхода на улицу”. При холодовой аллергии нанесением крема не обойтись.

Каковы механизмы и кто наиболее предрасположен к холодовой крапивнице?

Холодовая аллергия считается псевдоаллергической реакцией, так как раздражителем являются физический фактор в виде низкой температуры. “Предположительно, развитие аллергии на холод связано с выработкой в организме особых белков - криоглобулинов. Они - «виновники» активизации гистамина, который вызывает аллергическую реакцию. Основным пусковым механизмом является холод,” - объясняет Ольга.

Аллергия на холод может быть приобретенной и возникнуть внезапно. Дерматолог поясняет: “Предрасполагающими факторами могут быть снижение иммунитета, инфекционные, простудные и паразитарные болезни, например, хроническое заболевание горла, вовремя незалеченные зубы, воспалительные процессы в гинекологической сфере у женщин. Отдельный момент — неполадки желудочно-кишечного тракта. Часто при обследовании пациентов с холодовой аллергией выясняется, что у человека есть хронический гастрит или холецистит, язва.

Провоцирующие факторы развития холодовой аллергии: наличие аллергических реакций на другие аллергены (пищевая, бытовая, пыльцевая аллергия), заболевания щитовидной железы, диффузные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка), заболевания печени, онкологические заболевания, ряд инфекционных заболеваний (ангина, сифилис, микоплазменная пневмония), гельминтозы, длительная антибактериальная терапия, рецидивирующие заболевания кожи (нейродермит, хроническая экзема, псориаз)”.

Наличие холодовой аллергии может быть признаком нехватки витаминов и микроэлементов, нарушения функции щитовидной железы, вегетососудистой дистонии и так далее.

Как определяют наличие холодовой аллергии?

Дерматолог рассказывает, что в домашних условиях определить можно так: положить кусочек льда на локтевой сгиб на 10-15 минут, если появилась крапивница, можно предположить, что вы предрасположены к холодовой аллергии. Но для точного диагноза нужно обратиться к врачу, так как аллергические заболевания требуют лабораторных исследований крови.

Как ее лечат?

"Необходимо избегать контакта с провоцирующим фактором — холодом. Зимним аллергикам необходимо одеваться в одежду из натуральных тканей и не подвергаться охлаждению. Если переохлаждения избежать не удалось, примите теплый душ или ванну," - советует дерматолог. Старайтесь закрывать от холода открытые участки кожи, а чтобы предотвратить слезоточение и покраснение глаз, надевайте защитные очки. При купании используйте мягкие очищающие средства, чтобы лишний раз не травмировать кожу.

Из лекарственных средств применяют антигистаминные препараты, при бронхоспазмах - бронходилятаторы. Чаще всего холодовая аллергия появляется у людей незакаленных и имеющих очаги хронической инфекции (больные зубы, гайморит, тонзиллит, бронхит, холецистит, пиелонефрит и т.п.). Дерматолог рекомендует закалять детей с детства: гулять на свежем воздухе, постоянно проветривать помещение, ходить дома без тапочек, посещать бассейны и бани, заниматься физической культурой. Тогда кожа будет менее чувствительна и склонна к подобным реакциям.

Иногда холодовая аллергия проходит так же внезапно, как и появляется. У около половины пациентов холодовая аллергия проходит в течение пяти лет и, в большинстве случаев, больше никогда не возникает.