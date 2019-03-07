7 полезных масел для употребления в еду

Какое масло, кроме оливкового, преобразит даже самый банальный салат? А с каким классическая овсяная каша заиграет новыми вкусами? Разбираемся в самых популярных и вкусных на сегодня растительных маслах и какие из них лучше добавлять в салаты, а на каких жарить мясо и рыбу. Кроме оливкового, которому уже спеты оды.

Кокосовое масло

Прекрасный орех кокос, который на самом деле не орех (с точки зрения ботаники, это однокостянка, типа сливы, вишни или персика), дает сразу несколько продуктов: воду, молоко, масло. То, чем раньше люди с радостью обмазывали тела, сегодня повсеместно употребляется в еде. Кокосовое масло содержит большое количество жирных кислот со средней длиной углеродной цепи. Благодаря содержанию лауриновой кислоты, кокосовое масло обладает противовирусной и антибактериальной активностью, а также улучшает пищеварение и работу печени. В пищу используют специальное, не косметическое масло. Оно бывает рафинированное и нерафинированное. Первое ничем не пахнет, поэтому идеально подходит для жарки чего угодно. При высоких температурах оно не меняет своих свойств. Нерафинированное, напротив, обладает выраженным запахом, во время жарки придает продуктам специфический запах и сладковатый привкус. Поэтому мясо на нем лучше не жарить, а вот сырники или блинчики – идеально. Кокосовое масло можно добавлять в выпечку, предварительно растопив до жидкого состояния; можно добавить в овсянку – масло придаст каше сливочный привкус. Одно из самых качественных и вкусных кокосовых масел делает бренд Nutiva, купить его можно на iHerb.

Масло гхи

Масло гхи, оно же ги – это обычное сливочное масло, но только растопленное. Главное отличие гхи от сливочного масла заключается в том, что гхи не содержит белковый казеин и молочные остатки, поэтому подходит масло людям с непереносимостью лактозы. Гхи легко усваивается, не горит во время жарки, потому что выдерживает высокие температуры, долго хранится в теплых условиях без холодильника. Для приготовления гхи нужно выбирать натуральное сливочное масло, без добавления растительных жиров (идеальная жирность – не менее 82%). Растопить его в кастрюле, после довести до кипения, а после, убавив огонь, томить на слабом огне в среднем 45 минут. Когда масло немного остынет, его нужно процедить сквозь несколько слоев марли в банку. Из 500г сливочного масла должно получиться в среднем 400г масла гхи.

Масло авокадо

Масло авокадо – один из последних диетических фетишей всех ЗОЖ-ников. Витамина Е в нем в 5 раз больше, чем в оливковом, кроме этого масло богато витамином F, который регулирует жировой обмен и лецитин, поддерживающий сердечно-сосудистую систему. По вкусу масло авокадо слегка ореховое, поэтому идеально сочетается с салатами. Но и жарить на нем тоже можно – лучше всего подходит для жарки морепродуктов, рыбы, овощей и курицы.

Масло МСТ

Еще одна большая любовь ЗОЖ-ников – триглицеридное масло с цепочками средней длины. Это энергетическое масло – оно быстро усваивается и дает энергию клеткам (митохондриям), мозгу и является метаболическим топливом для мышц. Стандартные жиры – триглицериды длинной цепи LCT (подкожный жир тоже считается LCT). Благодаря короткой углеродной цепи, масло МСТ быстрее попадают в печень и дают больше энергии, чем обычные масла, быстрее усваиваются. Масло МСТ приблизительно на 10% менее калорийны, чем масла LCT.

Кунжутное масло

Одно из самых ароматных растительных масел, которое преображает вкус любого, даже самого банального салата. Кунжутное масло холодного отжима рекордсмен по содержанию кальция (в одной чайной ложке содержится суточная доза кальция), а также омега 6 и 9. Жарить на таком масле не рекомендуется – из-за большого содержания полиненасыщенных жирных кислот оно быстро окисляется.

Тыквенное масло

Тыквенное масло, или "зеленое", "рубиновое" золото, как его часто называют, обладает выраженным темным оттенком. Лучше всего подходит для салатов, но его также можно добавлять в супы-пюре или просто макать в него хлеб. Тыквенное масло богато цинком, токоферолами, фитостеролами, витамином К, омега 3 и 6. Во многих источниках указывают его благотворное влияние на работу женских половых гормонов, жировой обмен и работу кишечника.

Горчичное масло

В пикантном и чуть сладковатом по вкусу горчичном масле содержится ударное количество полезных веществ: витамины, жирные кислоты, фитостеролы и минералы. Горчичное масло хорошо подходит для приготовления соусов, заправки салатов, им хорошо сбрызгивать тушеные овощи.