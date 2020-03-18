14 \"стыдных\" вопросов о коронавирусе

Нужно ли носить маску? Передается ли вирус через домашних животных? Собрали четырнадцать распространенных вопросов о вирусе Covid-19 и задали их врачу-инфекционисту, доктору медицинских наук Ляззат Ералиевой.

1. Может ли быть такое, что мы уже давно переболели Covid-19?

Вполне возможно, так как коронавирусная инфекция – совсем не новая инфекция. Она была выявлена еще в 1931 году. В 1965 году ее впервые описали. Периодически вспышки коронавирусной инфекции появлялись. Например, в 2002 году этот вирус дал атипичную пневмонию в Китае, потом в Южной Корее – ближневосточную респираторную лихорадку. Коронавирус всегда существовал и по мере развития лабораторной службы, появления новых тестов - мы узнали об этом вирусе.

2. Какими санитайзерами пользоваться? Есть ли определенный минимальный процент содержания спирта, который убивает бактерии?

Можно пользоваться обыкновенным 40-60 градусным спиртом и любыми другими санитайзерами.

3. Стоит ли волноваться, если у коллеги простуда?

У больного коронавирусной инфекцией симптомы отличаются от обыкновенных ОРВИ. Если человек чихает, у него бежит из носа и мокрый кашель, то это не коронавирусная инфекция. При коронавирусной инфекции у человека температура, сухой кашель, заложенность носа и может быть боль в груди из-за сухого кашля.

4. Стоит ли пройти тест на коронавирус? Сколько он стоит?

Самостоятельно проходить тест смысла нет, и тесты сейчас необходимы людям которые на самом деле либо болеют, либо под подозрением. То есть для тех, кто приехал из стран с выявленными случаями коронавируса, или тех, кто был в контакте с зараженными. Анализ делается бесплатно.

5. Как узнали о статусе зараженных, прилетевших с Германии, если у них не было симптомов?

Одна из форм коронавирусной инфекции - бессимптомное течение, и эта форма может быть выявлена только вирусологически, то есть, путем проведения анализа. Так произошло и у наших казахстанцев. Учитывая их эпидемиологический статус (они прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции), инспекция проверила их на коронавирусную инфекцию. Так и выявили, что у одного из прибывших из Германии есть вирус.

6. Можно ли заказывать вещи/продукты с Китая/Италии?

Да, так как вирус неустойчив во внешней среде. Он не выдерживает ни холод, ни жару, поэтому если вещи придут из Китая, либо Италии, ими можно будет пользоваться. Если это продукты овощи и фрукты, их обязательно нужно тщательно промывать.

7. Могут ли собаки/кошки быть переносчиками? Могут ли они заразиться и после заразить хозяев? Как быть, если в доме есть питомец?

Это не доказано. Таких случаев не выявлено и ВОЗ по этому поводу рекомендаций не дает. Если у человека был выявлен вирус, он должен быть изолирован в том числе и от своих питомцев.

8. Как быть на карантине? Если у нас полный карантин, значит ли это, что из дома вообще нельзя выходить?

На домашний карантин сажают тех, кто был в контакте с зараженным или с теми, кто прибыл из стран с уже выявленными случаями коронавируса. У них берут все нужные анализы, чтобы выявить статус, сам человек обязан просидеть дома две недели и не выходить. Если окажется, что человек болен, то его сразу помещают в инфекционную больницу. До этого момента и на протяжении всего домашнего карантина, человек должен быть изолирован, находиться в хорошо проветриваемом помещении. Если он выходит из комнаты, то только, чтобы сходить в туалет и помыть руки, но обязательно при этом надев маску.

9. Как ходить на встречи с друзьями и не заболеть?

С друзьями лучше всего встретиться ненадолго на улице, на свежем воздухе, не в закрытом помещении.

10. Нужно ли носить маски? Лучше обычную марлевую или N95?

Здоровому человеку носить маску смысла нет, только тем, кто болеет вирусной инфекцией. От коронавируса защищают только респираторы, а обыкновенные лишь от гриппа, ОРВИ и других инфекций.

11. Что будет со мной если я заражусь? Куда помещают зараженных? Чем кормят? Как лечат людей?

Человека госпитализируют в инфекционную больницу, организуют за ним уход и наблюдение по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения и рекомендованному ВОЗ. Состоит лечение из препаратов лопинавир, ритонавир и рибавирин.

12. Помогает ли витамин С с цинком или другой БАД?

Они только повышают иммунитет. Вреда от них нет, их можно принимать в допустимых дозировках, если все в порядке с желудком, не превышая дозировку, прописанную в инструкции.

13. Можно ли летать внутри страны? Ограничены ли как-то внутренние рейсы?

Так как эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции меняется, режим внутренних полетов необходимо уточнять у авиакомпаний.