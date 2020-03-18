13 \"стыдных\" вопросов о коронавирусе

Нужно ли носить маску? Передается ли вирус через домашних животных? Собрали тринадцать распространенных вопросов о вирусе COVID-19 и задали их врачу-инфекционисту, доктору медицинских наук Ляззат Ералиевой.

1. Может ли быть такое, что мы уже давно переболели коронавирусом?

Коронавирусной инфекцией – вполне возможно, поскольку это совсем не новая инфекция. Первая коронавирусная инфекция была выявлена ещё в 1931 году. В 1965 году её впервые описали. Периодически вспышки коронавирусной инфекции возникали, появлялись новые ее типы. Например, в 2002 году один из видов вируса дал атипичную пневмонию в Китае, позже, в 2013 году ближневосточную респираторную лихорадку – в Южной Корее. Существует более 40 видов коронавирусов, а COVID-19 – новый выявленный вид вируса. По мере развития лабораторной службы и появления новых тестов, мы узнаем о новых вирусах. Так произошло и с COVID-19.

2. Какими санитайзерами пользоваться? Определен ли минимальный процент содержания спирта, при котором погибают вирусы?

Можно пользоваться любыми санитайзерами и спиртосодержащими средствами, в составе которых есть не менее 60% спирта.

3. Стоит ли волноваться, если у коллеги простуда?

У больного коронавирусной инфекцией симптоматика отличается от симптоматики обыкновенных ОРВИ. Если человек чихает, у него бежит из носа и есть мокрый кашель, то это не коронавирусная инфекция. При коронавирусной инфекции у заболевшего поднимается температура, начинается сухой кашель, может быть заложенность носа, а также боль в груди из-за сухого кашля.

4. Стоит ли пройти тест на COVID-19? Сколько он стоит?

Самостоятельно проходить тест смысла нет, ведь тесты сейчас необходимы людям, которые на самом деле либо уже болеют, либо у них подозревают наличие вируса. То есть тест нужен для тех, кто приехал из стран с выявленными случаями заболевания коронавирусом, или тех, кто был в контакте с зараженными. Анализ делается бесплатно.

5. Как узнали о статусе зараженных, прилетевших из Германии, если у них не было симптомов?

Одна из форм коронавирусной инфекции имеет бессимптомное течение, и эта форма может быть выявлена только вирусологически, то есть путем проведения анализа. Так было и в случае с нашими казахстанцами. Учитывая их эпидемиологический статус (они прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции), инспекция проверила их на наличие коронавирусной инфекции. Так и выявили, что у одного из прибывших из Германии есть вирус.

6. Можно ли заказывать вещи/продукты из Китая/Италии?

Да, так как вирус неустойчив во внешней среде. Он не выдерживает ни холода, ни жары, поэтому, если вещи придут из Китая, либо Италии, ими можно будет пользоваться. Если это продукты – овощи и фрукты, их обязательно нужно тщательно промывать.

7. Могут ли собаки/кошки быть переносчиками вируса? Могут ли они заразиться и после заразить хозяев? Как быть, если в доме есть питомец?

Такой путь передачи не доказан. Таких случаев не выявлено, и ВОЗ по этому поводу рекомендаций не дает. Если у человека был выявлен вирус, он должен быть изолирован, в том числе и от своих питомцев.

8. Как быть на карантине? Если у нас объявлен полный карантин, значит ли это, что из дома вообще нельзя выходить?

На домашний карантин сажают тех, кто был в контакте с зараженным или с теми, кто прибыл из стран с уже выявленными случаями заболевания коронавирусом. У них берут все нужные анализы, чтобы выявить статус, сам человек обязан две недели оставаться дома, не выходить. Если окажется, что человек болен, то его сразу помещают в инфекционную больницу. До этого момента и на протяжении всего домашнего карантина человек должен быть изолирован, находиться в хорошо проветриваемом помещении. Если он выходит из комнаты, то только для того, чтобы сходить в туалет и помыть руки, но при этом обязательно надев маску.

9. Как ходить на встречи с друзьями и не заболеть?

С друзьями лучше всего встретиться ненадолго на улице, на свежем воздухе, не в закрытом помещении.

10. Нужно ли носить маски? Какая лучше – обычная марлевая, или N95?

Здоровому человеку носить маску смысла нет, но нужно только тем, кто болеет вирусной инфекцией. От коронавируса защищают только респираторы, а обыкновенные маски – лишь от гриппа, ОРВИ и других инфекций.

11. Что будет со мной, если я заражусь? Куда помещают зараженных? Чем кормят? Как лечат людей?

Человека госпитализируют в инфекционную больницу, организуют за ним уход и наблюдение по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения и рекомендованному ВОЗ. Лечение проводят препаратами лопинавир, ритонавир и рибавирин.

12. Помогают ли витамин С с цинком или другой БАД?

Они только повышают иммунитет. Вреда от них нет, их можно принимать в допустимых дозировках, если всё в порядке с желудком, и не превышая дозировку, прописанную в инструкции.

13. Можно ли летать внутри страны? Есть ли ограничения по внутренним рейсам?

Так как эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции меняется, режим внутренних полетов необходимо уточнять у авиакомпаний.