Золотой век Голливуда: Гала-вечер amfAR в Каннах

Благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS, цель которого - сбор средств для борьбы со СПИДом, такая же важная часть Каннского кинофестиваля, как премьеры фильмов, фотоколлы и пресс-конференции. По традиции, мероприятие собирает представителей кино, моды, спорта и шоу-бизнеса.

Тему 24-го благотворительного гала-вечера в этом году определила Карин Ройтфельд. Звучала она так - "Золотой век Голливуда". Основными лотами в аукционе стали наряды Chanel, Balmain, Dior и Gucci, вдохновленные дивами Голливуда.

Гости amfAR Gala, который состоялся вчера в отеле Hôtel du Cap-Eden-Roc в Антибе, дресс-код учли: Белла Хадид в полностью прозрачном и рашитом кристаллами платье Ralph & Russo Haute Couture, Николь Кидман и Лара Стоун в блестящих платьях с перьями Chanel, Хейли Болдуин в бархатном платье со шлейфом Elie Saab Haute Couture, Аня Рубик в бескомпромиссном мини Saint Laurent.