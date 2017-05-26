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Общество / Светская жизнь

Золотой век Голливуда: Гала-вечер amfAR в Каннах

Благотворительное мероприятие под кураторством Карин Ройтфельд

Ирина Шейк
Лара Стоун
Бьянка Балти
Петра Немкова
Дэвид Бекхэм
Саша Лусс
Коко Роша
Хейли Болдуин
Уинни Харлоу
Джессика Честейн
Пэрис Хилтон
Даутцен Крез
Белла Хадид
Ума Турман
Дайан Крюгер
Джоан Смоллс
Каролина Куркова
Ева Лонгория
Николь Кидман
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Петра Немкова
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Дэвид Бекхэм
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Саша Лусс
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Коко Роша
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Хейли Болдуин
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Уинни Харлоу
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Джессика Честейн
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Пэрис Хилтон
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Даутцен Крез
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Белла Хадид
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Ума Турман
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Дайан Крюгер
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Джоан Смоллс
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Каролина Куркова
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Ева Лонгория
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Николь Кидман

Благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS, цель которого - сбор средств для борьбы со СПИДом, такая же важная часть Каннского кинофестиваля, как премьеры фильмов, фотоколлы и пресс-конференции. По традиции, мероприятие собирает представителей кино, моды, спорта и шоу-бизнеса. 

Тему 24-го благотворительного гала-вечера в этом году определила Карин Ройтфельд. Звучала она так - "Золотой век Голливуда". Основными лотами в аукционе стали наряды Chanel, Balmain, Dior и Gucci, вдохновленные дивами Голливуда.

Гости amfAR Gala, который состоялся вчера в отеле Hôtel du Cap-Eden-Roc в Антибе, дресс-код учли: Белла Хадид в полностью прозрачном и рашитом кристаллами платье Ralph & Russo Haute Couture, Николь Кидман и Лара Стоун в блестящих платьях с перьями Chanel, Хейли Болдуин в бархатном платье со шлейфом Elie Saab Haute Couture, Аня Рубик в бескомпромиссном мини Saint Laurent. 

 

Buro247.kz

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