Празднование 70-летия Каннского кинофестиваля

Вчера вечером в Каннах был настоящий звездопад. Жюри и гости самого знаменитого киносмотра отмечали 70-летие фестиваля. Днем в Каннах знаменитости собрались на общем фотоколле, а уже через несколько часов блистали на красной ковровой дорожке. На празднование юбилея Каннского кинофестиваля пожаловал весь свет мирового кинематографа: Педро Альмодовар, Катрин Денев, Изабель Юппер, Дэвид Линч, Уилл Смит, Джессика Честейн, Моника Белуччи, Эль Фаннинг, Ума Турман, Наоми Кэмпбелл, Сальма Хайек и, конечно, звезда нынешнего киносмотра – Николь Кидман.