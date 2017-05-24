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Празднование 70-летия Каннского кинофестиваля
Моника Беллуччи, Николь Кидман, Эль Фаннинг, Ума Турман и другие
Вчера вечером в Каннах был настоящий звездопад. Жюри и гости самого знаменитого киносмотра отмечали 70-летие фестиваля. Днем в Каннах знаменитости собрались на общем фотоколле, а уже через несколько часов блистали на красной ковровой дорожке. На празднование юбилея Каннского кинофестиваля пожаловал весь свет мирового кинематографа: Педро Альмодовар, Катрин Денев, Изабель Юппер, Дэвид Линч, Уилл Смит, Джессика Честейн, Моника Белуччи, Эль Фаннинг, Ума Турман, Наоми Кэмпбелл, Сальма Хайек и, конечно, звезда нынешнего киносмотра – Николь Кидман.
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