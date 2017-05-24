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Общество / Светская жизнь

Празднование 70-летия Каннского кинофестиваля

Моника Беллуччи, Николь Кидман, Эль Фаннинг, Ума Турман и другие

Джессика Честейн
Моника Беллуччи
Бьянка Балти
Наоми Кэмпбелл
Настасья Кински
Николь Кидман
Тильда Суинтон
Гуань Сяотун
Рита Ора
Сальма Хайек
Летиция Каста
Лиу Вен
Шарлиз Терон
Барбара Палвин
Барбара Мейер
Кристин Скотт Томас
Ума Турман
Дайан Крюгер
Эль Фаннинг
Марион Котийяр
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  • 20
Джессика Честейн
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  • 20
Моника Беллуччи
  • 03
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  • 20
Бьянка Балти
  • 04
  • /
  • 20
Наоми Кэмпбелл
  • 05
  • /
  • 20
Настасья Кински
  • 06
  • /
  • 20
Николь Кидман
  • 07
  • /
  • 20
Тильда Суинтон
  • 08
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  • 20
Гуань Сяотун
  • 09
  • /
  • 20
Рита Ора
  • 10
  • /
  • 20
Сальма Хайек
  • 11
  • /
  • 20
Летиция Каста
  • 12
  • /
  • 20
Лиу Вен
  • 13
  • /
  • 20
Шарлиз Терон
  • 14
  • /
  • 20
Барбара Палвин
  • 15
  • /
  • 20
Барбара Мейер
  • 16
  • /
  • 20
Кристин Скотт Томас
  • 17
  • /
  • 20
Ума Турман
  • 18
  • /
  • 20
Дайан Крюгер
  • 19
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  • 20
Эль Фаннинг
  • 20
  • /
  • 20
Марион Котийяр

Вчера вечером в Каннах был настоящий звездопад. Жюри и гости самого знаменитого киносмотра отмечали 70-летие фестиваля. Днем в Каннах знаменитости собрались на общем фотоколле, а уже через несколько часов блистали на красной ковровой дорожке. На празднование юбилея Каннского кинофестиваля пожаловал весь свет мирового кинематографа: Педро Альмодовар, Катрин Денев, Изабель Юппер, Дэвид Линч, Уилл Смит, Джессика Честейн, Моника Белуччи, Эль Фаннинг, Ума Турман, Наоми Кэмпбелл, Сальма Хайек и, конечно, звезда нынешнего киносмотра – Николь Кидман. 

 

Buro247.kz

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