Beauty-вечер Giorgio Armani в Saks Fifth Avenue

В Алматы прошла вечеринка Giorgio Armani Beauty по случаю запуска новых продуктов косметического бренда, которые представляла национальный визажист Giorgio Armani Россия Анастасия Кириллова. В этом году у Giorgio Armani Beauty несколько косметических и парфюмерных новинок. Анастасия презентовала главный продукт сезона – матовую помаду Lip Magnet. Она ложится на губы невесомым слоем и держится несколько часов. Еще одно нововведение от Armani – суперстойкий тональный крем Power Fabric.

Последнее пополнение в нишевой парфюмерной линии Armani Privé – свежий аромат Iris Celadon, с ключевыми нотами бергамота и ириса. "Цвет сeladon – ни голубой, ни зеленый. Это неопределенный цвет, который кажется мне прекрасным", – говорит Джорджио Армани.

В течение вечера также состоялся специальный мастер-класс от Анастасии Кирилловой, где она продемонстрировала, как создать классический образ от Armani: дымчатые глаза в коричневых и серых оттенках, свежая кожа и блестящие губы винного оттенка.