Поиск
Beauty-вечер Giorgio Armani в Saks Fifth Avenue
Презентация новинок и мастер-класс от национального визажиста Giorgio Armani Beauty Анастасии Кирилловой
В Алматы прошла вечеринка Giorgio Armani Beauty по случаю запуска новых продуктов косметического бренда, которые представляла национальный визажист Giorgio Armani Россия Анастасия Кириллова. В этом году у Giorgio Armani Beauty несколько косметических и парфюмерных новинок. Анастасия презентовала главный продукт сезона – матовую помаду Lip Magnet. Она ложится на губы невесомым слоем и держится несколько часов. Еще одно нововведение от Armani – суперстойкий тональный крем Power Fabric.
Последнее пополнение в нишевой парфюмерной линии Armani Privé – свежий аромат Iris Celadon, с ключевыми нотами бергамота и ириса. "Цвет сeladon – ни голубой, ни зеленый. Это неопределенный цвет, который кажется мне прекрасным", – говорит Джорджио Армани.
В течение вечера также состоялся специальный мастер-класс от Анастасии Кирилловой, где она продемонстрировала, как создать классический образ от Armani: дымчатые глаза в коричневых и серых оттенках, свежая кожа и блестящие губы винного оттенка.
- Фото: Марина Карпыкова
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Unsound Dislocation: Как в Алматы зарождается новая музыкальная сцена
Не бабушка: Галина Щеголихина в бьюти-съемке Buro 24/7 Kazakhstan
Эти дети хотят рейва
Пока он спал: Почему инсталляция Воробьевых, выставленная на Венецианской биеннале, – символ всего Казахстана
Кто такой современный кочевник?
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий