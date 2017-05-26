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Общество / Светская жизнь

Beauty-вечер Giorgio Armani в Saks Fifth Avenue

Презентация новинок и мастер-класс от национального визажиста Giorgio Armani Beauty Анастасии Кирилловой

Анастасия Кириллова, Катрин Казтай
Мольдер Айдаш, Анна Тустикбаева, Анастасия Ефременкова
Юлия Ким, Леонид Жеребцов
Валерия Волкова, Анастасия Мастяева
Женя Гейн
Айдай Исаева
Анастасия Кириллова, Катрин Казтай
Марина Соломченко, Евгения Новикова
Михаил Коваль, Аида Ашимова
Денис Стародубцев
Нурберген Махамбетов
Сауле Сергазинова
Санди Бексирга, Владимир Атамас
Анастасия Ефременкова
Ксения Сухомазова
Катерина Милославская, Азиза Есмаганбетова
Аюна Кукшинова
Евгения Новикова
Ольга Ким
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Анастасия Кириллова, Катрин Казтай
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  • 23
Мольдер Айдаш, Анна Тустикбаева, Анастасия Ефременкова
  • 03
  • /
  • 23
Юлия Ким, Леонид Жеребцов
  • 04
  • /
  • 23
Валерия Волкова, Анастасия Мастяева
  • 05
  • /
  • 23
Женя Гейн
  • 06
  • /
  • 23
Айдай Исаева
  • 07
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  • 23
Анастасия Кириллова, Катрин Казтай
  • 08
  • /
  • 23
Марина Соломченко, Евгения Новикова
  • 09
  • /
  • 23
Михаил Коваль, Аида Ашимова
  • 10
  • /
  • 23
Денис Стародубцев
  • 11
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  • 23
Нурберген Махамбетов
  • 12
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  • 23
Сауле Сергазинова
  • 13
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  • 23
Санди Бексирга, Владимир Атамас
  • 14
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  • 23
Анастасия Ефременкова
  • 15
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  • 23
Ксения Сухомазова
  • 16
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  • 23
Катерина Милославская, Азиза Есмаганбетова
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  • 23
Аюна Кукшинова
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  • 23
Евгения Новикова
  • 19
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Ольга Ким
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В Алматы прошла вечеринка Giorgio Armani Beauty по случаю запуска новых продуктов косметического бренда, которые представляла национальный визажист Giorgio Armani Россия Анастасия Кириллова. В этом году у Giorgio Armani Beauty несколько косметических и парфюмерных новинок. Анастасия презентовала главный продукт сезона – матовую помаду Lip Magnet. Она ложится на губы невесомым слоем и держится несколько часов. Еще одно нововведение от Armani – суперстойкий тональный крем Power Fabric. 

Последнее пополнение в нишевой парфюмерной линии Armani Privé – свежий аромат Iris Celadon, с ключевыми нотами бергамота и ириса. "Цвет сeladon – ни голубой, ни зеленый. Это неопределенный цвет, который кажется мне прекрасным"– говорит Джорджио Армани. 

В течение вечера также состоялся специальный мастер-класс от Анастасии Кирилловой, где она продемонстрировала, как создать классический образ от Armani: дымчатые глаза в коричневых и серых оттенках, свежая кожа и блестящие губы винного оттенка.

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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