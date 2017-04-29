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Общество / Светская жизнь

Софи Эллис-Бекстор на вечеринке De Beers в Алматы

Компания Premiere Jewellery официально открыла новый бутик ювелирного бренда De Beers

Софи Эллис-Бекстор
Меруерт Ибрагим, Татьяна Ким, Дэвид Риз
Диана Сулеймбекова
Алексей Чжен, Евгения Тян
Жанна Кан
Татьяна Ким, Адель Хутон, Дарья Питенко
Баука Шадибеков
Сауле Ситсас, Диана Азимова
Хабиба Люхудзяева, Наталья Кусаинова, Пануар Омарова,Елена Есполова
Галина Рыжкина
Лилия Рах
Юлия Ким, Тимур Тулеу
Дженни Гринвуд, Дэвид Риз, Адель Хутон
Алена Ханукаева, Дильнара Хамраева
Дана Орманбаева, Айжан Тунгушбаева
Екатерина Лубянцева с гостьей вечера
Евгений Чайников, Диана Боровинская, Диана Сулеймбекова, Анастасия Шиянова, Жамиля Абилова
Ольга Ким, Сауле Сергазинова
Гаухар Абыкаева с гостьей вечера
Сакен Жаксыбаев, Виктория Моминбаева, Алексей Чжен
Артем Бычков, Диана Сулеймбекова
Алиса Бржставицкая
Валерия Левицкая, Диана Боровинская
Рахиля Абаканова, Аюна Кукшинова, Олеся Шапошникова
Диана Боровинская, Мария Ли, Меруерт Ибрагим
Айгерим Райымкулова, Зауре Умарова
Леонид Жеребцов
Куат Абешев, Анастасия Шиянова
Амина Алагузова, Баука Шадибеков
Сакен Жаксыбаев, Меруерт Ибрагим, Мария Подгорбунская, Куат Абешев
Софи Эллис-Бекстор
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Софи Эллис-Бекстор
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  • 37
Меруерт Ибрагим, Татьяна Ким, Дэвид Риз
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  • 37
Диана Сулеймбекова
  • 04
  • /
  • 37
Алексей Чжен, Евгения Тян
  • 05
  • /
  • 37
Жанна Кан
  • 06
  • /
  • 37
Татьяна Ким, Адель Хутон, Дарья Питенко
  • 07
  • /
  • 37
Баука Шадибеков
  • 08
  • /
  • 37
Сауле Ситсас, Диана Азимова
  • 09
  • /
  • 37
Хабиба Люхудзяева, Наталья Кусаинова, Пануар Омарова,Елена Есполова
  • 10
  • /
  • 37
Галина Рыжкина
  • 11
  • /
  • 37
Лилия Рах
  • 12
  • /
  • 37
Юлия Ким, Тимур Тулеу
  • 13
  • /
  • 37
Дженни Гринвуд, Дэвид Риз, Адель Хутон
  • 14
  • /
  • 37
Алена Ханукаева, Дильнара Хамраева
  • 15
  • /
  • 37
  • 16
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  • 17
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  • 37
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  • 37
  • 21
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  • 37
Дана Орманбаева, Айжан Тунгушбаева
  • 22
  • /
  • 37
Екатерина Лубянцева с гостьей вечера
  • 23
  • /
  • 37
Евгений Чайников, Диана Боровинская, Диана Сулеймбекова, Анастасия Шиянова, Жамиля Абилова
  • 24
  • /
  • 37
Ольга Ким, Сауле Сергазинова
  • 25
  • /
  • 37
Гаухар Абыкаева с гостьей вечера
  • 26
  • /
  • 37
Сакен Жаксыбаев, Виктория Моминбаева, Алексей Чжен
  • 27
  • /
  • 37
Артем Бычков, Диана Сулеймбекова
  • 28
  • /
  • 37
Алиса Бржставицкая
  • 29
  • /
  • 37
Валерия Левицкая, Диана Боровинская
  • 30
  • /
  • 37
Рахиля Абаканова, Аюна Кукшинова, Олеся Шапошникова
  • 31
  • /
  • 37
Диана Боровинская, Мария Ли, Меруерт Ибрагим
  • 32
  • /
  • 37
Айгерим Райымкулова, Зауре Умарова
  • 33
  • /
  • 37
Леонид Жеребцов
  • 34
  • /
  • 37
Куат Абешев, Анастасия Шиянова
  • 35
  • /
  • 37
Амина Алагузова, Баука Шадибеков
  • 36
  • /
  • 37
Сакен Жаксыбаев, Меруерт Ибрагим, Мария Подгорбунская, Куат Абешев
  • 37
  • /
  • 37
Софи Эллис-Бекстор

Магазин De Beers с новым дизайном открылся в ювелирной галерее Esentai Mall в августе прошлого года. Но только когда интерьер довели до идеала, блестящие витрины пополнили украшениями, закатили вечеринку. 

Гостям вечера впервые в Казахстане представили легендарную коллекцию украшений De Beers – London by De Beers. Она состоит из пяти гарнитуров, каждый из которых вдохновлен каким-либо архитектурным строением Лондона. Это и мост Альберта, и электростанция Баттерси, и знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз". По случаю официальной презентации бутика De Beers и "английской" коллекции украшений на вечеринке выступила британская певица Софи Эллис-Бекстор. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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