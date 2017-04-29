Софи Эллис-Бекстор на вечеринке De Beers в Алматы

Магазин De Beers с новым дизайном открылся в ювелирной галерее Esentai Mall в августе прошлого года. Но только когда интерьер довели до идеала, блестящие витрины пополнили украшениями, закатили вечеринку.

Гостям вечера впервые в Казахстане представили легендарную коллекцию украшений De Beers – London by De Beers. Она состоит из пяти гарнитуров, каждый из которых вдохновлен каким-либо архитектурным строением Лондона. Это и мост Альберта, и электростанция Баттерси, и знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз". По случаю официальной презентации бутика De Beers и "английской" коллекции украшений на вечеринке выступила британская певица Софи Эллис-Бекстор.