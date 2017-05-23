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Шарлиз Терон, Марион Котийяр и Энди МакДауэлл на вечеринке Chopard Trophy
В рамках 70-го Каннского кинофестиваля
На юбилейном Каннском кинофестивале сопрезидент и креативный директор ювелирного бренда Chopard Каролин Шойфеле организовала две крупные вечеринки. Первая прошла в честь запуска коллекции Rihanna loves Chopard, вторая – Chopard Trophy – вчера вечером.
Премия Chopard Trophy проводится с 2001 года. Каждый год в рамках Каннского кинофестиваля ювелирный дом вручает награду молодым и перспективным актеру и актрисе. В свое время лауреатами премии становились Диана Крюгер, Одри Тоту, Леа Сейду, Марион Котийяр, Эзра Миллер, Шейлин Вудли, Адель Экзаркопулос. Молодыми и перспективными в этом году Chopard признал 21-летнюю Аню Тейлор-Джой и Джорджа Маккэя. Награду юным талантам вручала Шарлиз Терон.
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