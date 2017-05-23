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Общество / Светская жизнь

Шарлиз Терон, Марион Котийяр и Энди МакДауэлл на вечеринке Chopard Trophy

В рамках 70-го Каннского кинофестиваля

Марион Котийяр
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Жюльет Бинош
Кевин Трапп, Каролин Шойфеле, Изабель Гулар
Энди Макдауэлл
Энди Макдауэлл
Сальма Хайек
Эмелин Валад
Стейси Мартин
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
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Марион Котийяр
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Шарлиз Терон
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Шарлиз Терон
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Жюльет Бинош
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Кевин Трапп, Каролин Шойфеле, Изабель Гулар
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Энди Макдауэлл
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Энди Макдауэлл
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Сальма Хайек
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Эмелин Валад
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Стейси Мартин
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Аня Тейлор-Джой
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Аня Тейлор-Джой

На юбилейном Каннском кинофестивале сопрезидент и креативный директор ювелирного бренда Chopard Каролин Шойфеле организовала две крупные вечеринки. Первая прошла в честь запуска коллекции Rihanna loves Chopard, вторая – Chopard Trophy – вчера вечером.

Премия Chopard Trophy проводится с 2001 года. Каждый год в рамках Каннского кинофестиваля ювелирный дом вручает награду молодым и перспективным актеру и актрисе. В свое время лауреатами премии становились Диана Крюгер, Одри Тоту, Леа Сейду, Марион Котийяр, Эзра Миллер, Шейлин Вудли, Адель Экзаркопулос. Молодыми и перспективными в этом году Chopard признал 21-летнюю Аню Тейлор-Джой и Джорджа Маккэя. Награду юным талантам вручала Шарлиз Терон.

 

Buro247.kz

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