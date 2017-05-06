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Общество / Светская жизнь

Кто одевает астанчан модно? В Алматы приехал столичный Seven Lifestore

Концептуальный Seven Lifestore познакомился с алматинцами и привез трех дизайнеров – Lina Brax, Pearl and Rubies и LYA LYA

Меруерт Ибрагим, Севиль Казыбаева
Айгерим Раева, Лина Бракс, Севиль Казыбаева, Сания Ильясова, Лайла Шугри, Джой Абу Хабиб
Татьяна Тарвердян
Севиль Казыбаева, Лина Бракс, Айсулу Кустаева, Лайла Шугри, Джой Абу Хабиб
Лина Бракс, Лидия Досалина
Екатерина Гольцман, Айгерим Раева, Сания Ильясова, Севиль Казыбаева
Севиль Казыбаева, Анель Касымова
Севиль Казыбаева, Лина Бракс, Куат Абешев, Джой Абу Хабиб, Лайла Шугри
Севиль Казыбаева, Галина Рыжкина
Екатерина Гольцман,
Сауле Сергазинова
Лидия Досалина
Джой Абу Хабиб, Лайла Шугри, Лидия Досалина, Лина Бракс
Меруерт Ибрагим
Мадина Аманова, Шынар сапар
Севиль Казыбаева, Айжан Бекмухамедова, Лидия Досалина
Куат Абешев, Лидия Досалина
Далель Биссетаева, Айзат Сарсембаев
Рауза Калиева, Асем Кунакбаева
Севиль Казыбаева, Диана Итаева
Бибигуль Жузбаева, Анель Сагынбекова, Айгуль Казыбаева, Майя Акишева
Хасан Аль-Шами, Татьяна Тарвердян
Майя Акишева, Севиль Казыбаева
Лайла Шугри
Сауле Сергазинова
Татьяна Тарвердян, Майя Акишева
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  • 33
Меруерт Ибрагим, Севиль Казыбаева
  • 02
  • /
  • 33
Айгерим Раева, Лина Бракс, Севиль Казыбаева, Сания Ильясова, Лайла Шугри, Джой Абу Хабиб
  • 03
  • /
  • 33
Татьяна Тарвердян
  • 04
  • /
  • 33
Севиль Казыбаева, Лина Бракс, Айсулу Кустаева, Лайла Шугри, Джой Абу Хабиб
  • 05
  • /
  • 33
Лина Бракс, Лидия Досалина
  • 06
  • /
  • 33
Екатерина Гольцман, Айгерим Раева, Сания Ильясова, Севиль Казыбаева
  • 07
  • /
  • 33
Севиль Казыбаева, Анель Касымова
  • 08
  • /
  • 33
Севиль Казыбаева, Лина Бракс, Куат Абешев, Джой Абу Хабиб, Лайла Шугри
  • 09
  • /
  • 33
Севиль Казыбаева, Галина Рыжкина
  • 10
  • /
  • 33
Екатерина Гольцман,
  • 11
  • /
  • 33
Сауле Сергазинова
  • 12
  • /
  • 33
  • 13
  • /
  • 33
Лидия Досалина
  • 14
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  • 15
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  • 33
Джой Абу Хабиб, Лайла Шугри, Лидия Досалина, Лина Бракс
  • 16
  • /
  • 33
Меруерт Ибрагим
  • 17
  • /
  • 33
Мадина Аманова, Шынар сапар
  • 18
  • /
  • 33
Севиль Казыбаева, Айжан Бекмухамедова, Лидия Досалина
  • 19
  • /
  • 33
Куат Абешев, Лидия Досалина
  • 20
  • /
  • 33
  • 21
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  • 33
  • 22
  • /
  • 33
Далель Биссетаева, Айзат Сарсембаев
  • 23
  • /
  • 33
  • 24
  • /
  • 33
Рауза Калиева, Асем Кунакбаева
  • 25
  • /
  • 33
Севиль Казыбаева, Диана Итаева
  • 26
  • /
  • 33
Бибигуль Жузбаева, Анель Сагынбекова, Айгуль Казыбаева, Майя Акишева
  • 27
  • /
  • 33
Хасан Аль-Шами, Татьяна Тарвердян
  • 28
  • /
  • 33
Майя Акишева, Севиль Казыбаева
  • 29
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  • 33
  • 30
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Лайла Шугри
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Сауле Сергазинова
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Татьяна Тарвердян, Майя Акишева
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Seven Lifestore - первый концептуальный магазин в Астане. За несколько лет бутик стал очень популярным, и успел открыть для астанчан немало прогрессивных брендов, которые не были представлены в Казахстане.  А вчера первое мероприятие Seven Lifestore прошло в Алматы – это презентация трех молодых, но успешных марок Lina Brax, Pearl and Rubies и LYA LYA. Специально для этого приехали дизайнеры брендов – Лина Бракс, Лайла Шугри и Джой Абу Хабиб. В течение вечера состоялся небольшой паблик-ток, транк-шоу и показ капсульной коллекции новых брендов. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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