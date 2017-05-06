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Кто одевает астанчан модно? В Алматы приехал столичный Seven Lifestore
Концептуальный Seven Lifestore познакомился с алматинцами и привез трех дизайнеров – Lina Brax, Pearl and Rubies и LYA LYA
Seven Lifestore - первый концептуальный магазин в Астане. За несколько лет бутик стал очень популярным, и успел открыть для астанчан немало прогрессивных брендов, которые не были представлены в Казахстане. А вчера первое мероприятие Seven Lifestore прошло в Алматы – это презентация трех молодых, но успешных марок Lina Brax, Pearl and Rubies и LYA LYA. Специально для этого приехали дизайнеры брендов – Лина Бракс, Лайла Шугри и Джой Абу Хабиб. В течение вечера состоялся небольшой паблик-ток, транк-шоу и показ капсульной коллекции новых брендов.
- Фото: Марина Карпыкова
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Кто одевает астанчан модно? В Алматы приехал столичный Seven Lifestore
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