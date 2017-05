Кто одевает астанчан модно? В Алматы приехал столичный Seven Lifestore

Seven Lifestore - первый концептуальный магазин в Астане. За несколько лет бутик стал очень популярным, и успел открыть для астанчан немало прогрессивных брендов, которые не были представлены в Казахстане. А вчера первое мероприятие Seven Lifestore прошло в Алматы – это презентация трех молодых, но успешных марок Lina Brax, Pearl and Rubies и LYA LYA. Специально для этого приехали дизайнеры брендов – Лина Бракс, Лайла Шугри и Джой Абу Хабиб. В течение вечера состоялся небольшой паблик-ток, транк-шоу и показ капсульной коллекции новых брендов.