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Общество / Светская жизнь

Презентация новой коллекции Van Cleef & Arpels в Алматы

Frivole

Мадина и Акжан Смагуловы
Наталья Хван
Екатерина Ткаченко
Айгуль Амиржанова, Байменова Оксана
Виктория Моминбаева
Хабиба Люхудзяева, Елена Есполова
Диляра Айдарбекова, Байменова Оксана, Айгуль Амиржанова, Мадина Смагулова
Райхан Ниязова
Маншук Куанышева
Гульмира Омарова
Елена Майтекова, Асель Кочкарова
Маншук Куанышева
Диана Манюшите, Елена Есполова
Гульмира Алдиярова
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Мадина и Акжан Смагуловы
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Наталья Хван
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Екатерина Ткаченко
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  • 28
Айгуль Амиржанова, Байменова Оксана
  • 06
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  • 28
  • 08
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  • 28
Виктория Моминбаева
  • 09
  • /
  • 28
Хабиба Люхудзяева, Елена Есполова
  • 10
  • /
  • 28
Диляра Айдарбекова, Байменова Оксана, Айгуль Амиржанова, Мадина Смагулова
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  • 28
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  • 28
Райхан Ниязова
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Маншук Куанышева
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Гульмира Омарова
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Елена Майтекова, Асель Кочкарова
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Маншук Куанышева
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Диана Манюшите, Елена Есполова
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Гульмира Алдиярова
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Знаменитая коллекция Frivole ювелирного бренда Van Cleef & Arpels обновили аккурат к началу весны - самому цветущему периоду в году. В коллекции мастера ювелирного дома воспевают красоту и изящество цветов и растений - роз, фуксий, маков, ландышей, цветков дерева вишни. 

Алматинская презентация коллекции Frivole состоялась на этой неделе. В нее вошли кольца, серьги, колье, броши в виде цветов из белого, желтого и розового золота. Условно украшения в обновленной коллекции можно разделить на классические и авангардные. В первом случае они выполнены из металла с одним единственным бриллиантом в центре, во втором - украшения полностью инкрустированы драгоценными камнями. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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