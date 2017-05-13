Презентация новой коллекции Van Cleef & Arpels в Алматы

Знаменитая коллекция Frivole ювелирного бренда Van Cleef & Arpels обновили аккурат к началу весны - самому цветущему периоду в году. В коллекции мастера ювелирного дома воспевают красоту и изящество цветов и растений - роз, фуксий, маков, ландышей, цветков дерева вишни.

Алматинская презентация коллекции Frivole состоялась на этой неделе. В нее вошли кольца, серьги, колье, броши в виде цветов из белого, желтого и розового золота. Условно украшения в обновленной коллекции можно разделить на классические и авангардные. В первом случае они выполнены из металла с одним единственным бриллиантом в центре, во втором - украшения полностью инкрустированы драгоценными камнями.