Поиск
Презентация новой коллекции Van Cleef & Arpels в Алматы
Frivole
Знаменитая коллекция Frivole ювелирного бренда Van Cleef & Arpels обновили аккурат к началу весны - самому цветущему периоду в году. В коллекции мастера ювелирного дома воспевают красоту и изящество цветов и растений - роз, фуксий, маков, ландышей, цветков дерева вишни.
Алматинская презентация коллекции Frivole состоялась на этой неделе. В нее вошли кольца, серьги, колье, броши в виде цветов из белого, желтого и розового золота. Условно украшения в обновленной коллекции можно разделить на классические и авангардные. В первом случае они выполнены из металла с одним единственным бриллиантом в центре, во втором - украшения полностью инкрустированы драгоценными камнями.
- Фото: Марина Карпыкова
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Дома, в которых мы хотим жить: Пять лучших проектов из Казахстана
Архитектура женских туфель: Обувь Rosbalet в съемке Buro 24/7 Kazakhstan
Время вспять: Второй выпускной бал
adidas будет снова выпускать любимые кроссовки Дэвида Бекхэма
Геннадий Головкин сразится с Саулем Альваресом
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий