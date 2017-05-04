Как прошел показ круизной коллекции ZhSaken

Постоянная героиня круизных коллекций ZhSaken – отважная путешественница. Ее жизнь – это движение, но она всегда остается верна себе и своему стилю. Вдохновением для новой коллекции стало путешествие в Лос-Анджелес, город, известный своим смешением культур и традиций. Дизайнер буквально перенес туда гостей показа –подиум, оформленный как белоснежный тротуар, и огромные цветные двери домов, какие можно найти в зажиточных районах "города ангелов".

Пальто прямого кроя, легкие дождевики и плащи, джинсовые пальто и сумки, платья в стиле 60-х до колен с подчеркнутой линией талии, бомберы с вышивкой, романтичные блузы, босоножки на устойчивых каблуках – героиня ZhSaken ценит комфорт, но в ее арсенале полно ярких эклектичных вещей, которые она привозила со всего мира. Об этом говорят богато расшитые кимоно из шелка и денима, цветастые ткани и насыщенные оттенки – идеальные составляющие летнего гардероба. Для путешествий этим летом им в пару она выбрала украшения Yana.