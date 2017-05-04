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Общество / Светская жизнь

Как прошел показ круизной коллекции ZhSaken

Перед сезоном отпусков Сакен Жаксыбаев собрал друзей, чтобы представить новую круизную коллекцию ZHSaken

Тимур Биссенбаев, Сакен Жаксыбаев, Yan Ray, Амина Алагузова
Yan Ray, Жанна Бегасси
Лидия Досалина
Айгуль Касымова с дочерью
Жанна Бегасси, Тимур Биссенбаев
Артем Бычков
Айка Райымкулова
Хабиба Люхудзяева и Елена Есполова
Айнур Турисбек
Алексей Чжен, Евгения Тян
Карина Утегенова, Галина Рыжкина
Мадина Сулейменова, Евгения Тян
Тамара Ламанукаева, Лаура Малдыбаева
Диана Азимова, Ленара Баталова
Жанара Мирзажанова, Катерина Милославская
Айжан Тунгушбаева, Жанна Кан
Карина Утегенова, Айнур Джумабаева
Айгерим Райымкулова, Данияр Калкабаев
Yan Ray, Лаула Стамкул
Сауле Сергазинова, Айжан Бекмухамедова
Алла Жуйкова, Меруерт Ибрагим
Юлия Тисленко
Леонид Жеребцов, Катерина Кнауб, Михаил Коваль
Галина Рыжкина, Наталья Тян
Жанель Бертаева, Сакен Жаксыбаев
Сакен Жаксыбаев, Леонид Жеребцов
Евгения Джонсон, Максим Пахомов
Екатерина Сова, Аюна Кукшинова, Екатерина Серебряная
Татьяна Ким, Валерия Левицкая, Дарья Питенко
Юлия Тисленко, Айнур Турисбек, Рауза Калиева
Жанель Бертаева, Мейрамкуль Назарбаева, Дана Каип
Наталья Ким, Дарья Питенко, Yan Ray, Тимур Биссенбаев
Екатерина Сова, Сакен Жаксыбаев, Аюна Кукшинова
Сакен Жаксыбаев, Мейрамкуль Назарбаева, Дана Каип, Лаура Малдыбаева
Баука Шадибеков, Yan Ray, Мадина Сулейменова
  • 01
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  • 35
Тимур Биссенбаев, Сакен Жаксыбаев, Yan Ray, Амина Алагузова
  • 02
  • /
  • 35
Yan Ray, Жанна Бегасси
  • 03
  • /
  • 35
Лидия Досалина
  • 04
  • /
  • 35
Айгуль Касымова с дочерью
  • 05
  • /
  • 35
Жанна Бегасси, Тимур Биссенбаев
  • 06
  • /
  • 35
Артем Бычков
  • 07
  • /
  • 35
Айка Райымкулова
  • 08
  • /
  • 35
Хабиба Люхудзяева и Елена Есполова
  • 09
  • /
  • 35
Айнур Турисбек
  • 10
  • /
  • 35
Алексей Чжен, Евгения Тян
  • 11
  • /
  • 35
Карина Утегенова, Галина Рыжкина
  • 12
  • /
  • 35
Мадина Сулейменова, Евгения Тян
  • 13
  • /
  • 35
Тамара Ламанукаева, Лаура Малдыбаева
  • 14
  • /
  • 35
Диана Азимова, Ленара Баталова
  • 15
  • /
  • 35
Жанара Мирзажанова, Катерина Милославская
  • 16
  • /
  • 35
Айжан Тунгушбаева, Жанна Кан
  • 17
  • /
  • 35
Карина Утегенова, Айнур Джумабаева
  • 18
  • /
  • 35
Айгерим Райымкулова, Данияр Калкабаев
  • 19
  • /
  • 35
Yan Ray, Лаула Стамкул
  • 20
  • /
  • 35
Сауле Сергазинова, Айжан Бекмухамедова
  • 21
  • /
  • 35
Алла Жуйкова, Меруерт Ибрагим
  • 22
  • /
  • 35
Юлия Тисленко
  • 23
  • /
  • 35
Леонид Жеребцов, Катерина Кнауб, Михаил Коваль
  • 24
  • /
  • 35
Галина Рыжкина, Наталья Тян
  • 25
  • /
  • 35
Жанель Бертаева, Сакен Жаксыбаев
  • 26
  • /
  • 35
Сакен Жаксыбаев, Леонид Жеребцов
  • 27
  • /
  • 35
Евгения Джонсон, Максим Пахомов
  • 28
  • /
  • 35
Екатерина Сова, Аюна Кукшинова, Екатерина Серебряная
  • 29
  • /
  • 35
Татьяна Ким, Валерия Левицкая, Дарья Питенко
  • 30
  • /
  • 35
Юлия Тисленко, Айнур Турисбек, Рауза Калиева
  • 31
  • /
  • 35
Жанель Бертаева, Мейрамкуль Назарбаева, Дана Каип
  • 32
  • /
  • 35
Наталья Ким, Дарья Питенко, Yan Ray, Тимур Биссенбаев
  • 33
  • /
  • 35
Екатерина Сова, Сакен Жаксыбаев, Аюна Кукшинова
  • 34
  • /
  • 35
Сакен Жаксыбаев, Мейрамкуль Назарбаева, Дана Каип, Лаура Малдыбаева
  • 35
  • /
  • 35
Баука Шадибеков, Yan Ray, Мадина Сулейменова

Постоянная героиня круизных коллекций ZhSaken  отважная путешественница. Ее жизнь  это движение, но она всегда остается верна себе и своему стилю. Вдохновением для новой коллекции стало путешествие в Лос-Анджелес, город, известный своим смешением культур и традиций. Дизайнер буквально перенес туда гостей показа подиум, оформленный как белоснежный тротуар, и огромные цветные двери домов, какие можно найти в зажиточных районах "города ангелов". 

Пальто прямого кроя, легкие дождевики и плащи, джинсовые пальто и сумки, платья в стиле 60-х до колен с подчеркнутой линией талии, бомберы с вышивкой, романтичные блузы, босоножки на устойчивых каблуках  героиня ZhSaken ценит комфорт, но в ее арсенале полно ярких эклектичных вещей, которые она привозила со всего мира. Об этом говорят богато расшитые кимоно из шелка и денима, цветастые ткани и насыщенные оттенки  идеальные составляющие летнего гардероба. Для путешествий этим летом им в пару она выбрала украшения Yana.

 

Buro247.kz

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