Космецевтическая марка Anne Semonin теперь в Казахстане

Французская марка Anne Semonin – легендарная. По двум причинам. Первая – ее основательница, косметолог Анн Семонин отвечала за красоту принцессы Монако Грейс Келли. Вторая – Анн Семонин одна из первых косметологов, которая в уходовые средства начала включать эфирные масла и микроэлементы, внедрила в процедуры bespoke-метод, то есть во время процедуры в базовые продукты (тоники, лосьоны) стала добавлять компоненты, необходимые конкретной коже, она же ввела в ежедневный уход сыворотки.

Собственный бренд Анн Семонин запустила в 1985 году, сегодня им руководит ее преемница Алин Маркадет. В бьюти-индустрии Anne Semonin называют брендом haute couture. Все дело в индивидуальном подходе. Особенное внимание ему уделяется на процедурах – так, косметологи, работающие на Anne Semonin, добавляют в крема и маски дополнительно по 5–6 капель масел-сывороток-эссенций в индивидуально подобранной пропорции. Смешивать продукты можно и в домашних условиях, создавая свой идеальный уходовый крем. Среди бестселлеров марки – кубики льда для сияния кожи вокруг глаз, эликсир "Сияние молодости" с гиалуроновой кислотой, интенсивный комплекс с эфирными маслами и олигоэлементами, маски-эксфолианты и мощные сыворотки.

Космецевтический бренд Anne Semonin теперь доступен и жительницам Алматы. Накануне в частном клубе Seven прошла презентация Anne Semonin при участии представителей французского бренда. В рамках события впервые в стенах Seven состоялся показ спектакля "Пушкин Standup" независимого казахстанского театра ARTиШОК.