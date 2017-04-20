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Общество / Светская жизнь

Космецевтическая марка Anne Semonin теперь в Казахстане

Презентация легендарного французского бренда

Мария Подгорбунская, Алексей Окатенко, Татьяна Тарвердян
Юлия Тисленко, Мария Подгорбунская, Асель Идрисова
Тимур Тулеу
Олеся Шапошникова, Оксана Шкрыгунова
Гульшат и Ерлан Нурпеисовы
Диана Боровинская, Алексей Окатенко, Мария Ли
Алла Жуйкова, Алексей Окатенко
Вероника Насальская
Анастасия Шиянова
Ольга Ким, Наргиз Магаева, Корлан Мади, Айсулу Ахимова
Жанара Мирзажанова, Мария Подгорбунская
Виктор Димитров
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Мария Подгорбунская, Алексей Окатенко, Татьяна Тарвердян
  • 02
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  • 13
Юлия Тисленко, Мария Подгорбунская, Асель Идрисова
  • 03
  • /
  • 13
Тимур Тулеу
  • 04
  • /
  • 13
Олеся Шапошникова, Оксана Шкрыгунова
  • 05
  • /
  • 13
Гульшат и Ерлан Нурпеисовы
  • 06
  • /
  • 13
Диана Боровинская, Алексей Окатенко, Мария Ли
  • 07
  • /
  • 13
Алла Жуйкова, Алексей Окатенко
  • 08
  • /
  • 13
Вероника Насальская
  • 09
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  • 13
Анастасия Шиянова
  • 10
  • /
  • 13
Ольга Ким, Наргиз Магаева, Корлан Мади, Айсулу Ахимова
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  • 13
Жанара Мирзажанова, Мария Подгорбунская
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Виктор Димитров
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Французская марка Anne Semonin – легендарная. По двум причинам. Первая – ее основательница, косметолог Анн Семонин отвечала за красоту принцессы Монако Грейс Келли. Вторая – Анн Семонин одна из первых косметологов, которая в уходовые средства начала включать эфирные масла и микроэлементы, внедрила в процедуры bespoke-метод, то есть во время процедуры в базовые продукты (тоники, лосьоны) стала добавлять компоненты, необходимые конкретной коже, она же ввела в ежедневный уход сыворотки. 

Собственный бренд Анн Семонин запустила в 1985 году, сегодня им руководит ее преемница Алин Маркадет. В бьюти-индустрии Anne Semonin называют брендом haute couture. Все дело в индивидуальном подходе. Особенное внимание ему уделяется на процедурах – так, косметологи, работающие на Anne Semonin, добавляют в крема и маски дополнительно по 5–6 капель масел-сывороток-эссенций в индивидуально подобранной пропорции. Смешивать продукты можно и в домашних условиях, создавая свой идеальный уходовый крем. Среди бестселлеров марки – кубики льда для сияния кожи вокруг глаз, эликсир "Сияние молодости" с гиалуроновой кислотой, интенсивный комплекс с эфирными маслами и олигоэлементами, маски-эксфолианты и мощные сыворотки.

Космецевтический бренд Anne Semonin теперь доступен и жительницам Алматы. Накануне в частном клубе Seven прошла презентация Anne Semonin при участии представителей французского бренда. В рамках события впервые в стенах Seven состоялся показ спектакля "Пушкин Standup" независимого казахстанского театра ARTиШОК.

 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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