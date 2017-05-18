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Общество / Светская жизнь

Коктейль ювелирного бренда Utopia в Алматы

С основательницей марки Анной Гайа

Елена Кузнецова, Жанна Кан
Анна Гайя, Жанна Кан, Мария Подгорбунская
Мерует Шакербаева, Лаура Жаксылыкова
Сауле Ситсас
Асель Нусипкожанова
Роман Александров, Мария Подгорбунская
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Елена Кузнецова, Жанна Кан
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Анна Гайя, Жанна Кан, Мария Подгорбунская
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  • 11
Мерует Шакербаева, Лаура Жаксылыкова
  • 07
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  • 11
Сауле Ситсас
  • 08
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  • 11
Асель Нусипкожанова
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Роман Александров, Мария Подгорбунская
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Вторую весну в Алматы по приглашению бутика Constella приезжает основательница итальянского ювелирного бренда Utopia Анна Гайя. Она лично представляет новые коллекции и раскрывает секреты создания идеального "перламутрового камня".

В новом сезоне в бутике Constella появились четыре новые коллекции Utopia: Pavone, Night Fever, Stardust и Bolero. Украшения из коллекции Pavone отличают бриллианты модной сейчас огранки "роза", которая широко использовалась в изделиях XVII века и викторианской эпохи. Night Fever – это круглые и сферической формы изделия из золота, бриллиантов и жемчуга южных морей и Таити. В работах Анны Гайи жемчуг и бриллианты – друзья, они дополняют друг друга. Это делает их очень современными. Пример – коллекция Bolero , явно навеянная стилем викторианской эпохи, из черненого и белого золота с коричневыми бриллинтами и жемчугом. 

 

Buro247.kz

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