Коктейль ювелирного бренда Utopia в Алматы

Вторую весну в Алматы по приглашению бутика Constella приезжает основательница итальянского ювелирного бренда Utopia Анна Гайя. Она лично представляет новые коллекции и раскрывает секреты создания идеального "перламутрового камня".

В новом сезоне в бутике Constella появились четыре новые коллекции Utopia: Pavone, Night Fever, Stardust и Bolero. Украшения из коллекции Pavone отличают бриллианты модной сейчас огранки "роза", которая широко использовалась в изделиях XVII века и викторианской эпохи. Night Fever – это круглые и сферической формы изделия из золота, бриллиантов и жемчуга южных морей и Таити. В работах Анны Гайи жемчуг и бриллианты – друзья, они дополняют друг друга. Это делает их очень современными. Пример – коллекция Bolero , явно навеянная стилем викторианской эпохи, из черненого и белого золота с коричневыми бриллинтами и жемчугом.