Гала-вечер по случаю запуска седьмого сезона MBFW Almaty

Прошлым вечером в Алматы стартовали показы седьмого сезона Mercedes-Benz Fashion Week Almaty. В тот же день организаторы Недели моды Жанель Бертаева, Жамиля Абилова и Yan Ray собрали светскую публику Алматы на традиционную коктейльную вечеринку. В этот раз команда MBFW Almaty выбрала новую площадку для показов – торговый центр Forum, который откроется в Алматы только этим летом. Само здание было еще недостроено к этому моменту, зато стало идеальной локацией для проведения Недели моды – лофт-стилистика отлично вписывалась в атмосферу показов.

Помимо традиционной коктейльной вечеринки организаторы устроили награждение. В этом сезоне команда MBFW Almaty отметила главного редактора Harper's Bazaar Kazakhstan Карину Утегенову как "Редактора года", Айзата Сарсембаева как "Стилиста года" и Марину Карпыкову как "Фотографа года".