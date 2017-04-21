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Kazakhstan

Общество / Светская жизнь

Гала-вечер по случаю запуска седьмого сезона MBFW Almaty

Новый сезон – новое место

Жамиля Абилова, Yan Ray
Наталья Моденова
Марина Карпыкова, Галина Рыжкина
Жанара Мирзажанова, Карина Утегенова, Баука Шадибеков
Айман Альзакова
Марина Карпыкова, Меруерт Ибрагим, Галина Рыжкина
Леонид Нигматуллин, Лидия Досалина
Сакен Жаксыбаев
Жанель Бертаева
Меруерт Ибрагим
Катерина Милославская, Айзат Сарсембаев
Жамиля Абилова, Yan Ray
Дана Каип
Алима Мурзабекова
Айман Альзакова
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Жамиля Абилова, Yan Ray
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  • 17
Наталья Моденова
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  • 17
Марина Карпыкова, Галина Рыжкина
  • 04
  • /
  • 17
Жанара Мирзажанова, Карина Утегенова, Баука Шадибеков
  • 05
  • /
  • 17
Айман Альзакова
  • 06
  • /
  • 17
Марина Карпыкова, Меруерт Ибрагим, Галина Рыжкина
  • 07
  • /
  • 17
Леонид Нигматуллин, Лидия Досалина
  • 08
  • /
  • 17
Сакен Жаксыбаев
  • 09
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  • 17
Жанель Бертаева
  • 10
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  • 17
Меруерт Ибрагим
  • 11
  • /
  • 17
Катерина Милославская, Айзат Сарсембаев
  • 12
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  • 17
Жамиля Абилова, Yan Ray
  • 13
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  • 17
Дана Каип
  • 14
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  • 17
Алима Мурзабекова
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Айман Альзакова

Прошлым вечером в Алматы стартовали показы седьмого сезона Mercedes-Benz Fashion Week Almaty. В тот же день организаторы Недели моды Жанель Бертаева, Жамиля Абилова и Yan Ray собрали светскую публику Алматы на традиционную коктейльную вечеринку. В этот раз команда MBFW Almaty выбрала новую площадку для показов – торговый центр Forum, который откроется в Алматы только этим летом. Само здание было еще недостроено к этому моменту, зато стало идеальной локацией для проведения Недели моды – лофт-стилистика отлично вписывалась в атмосферу показов. 

Помимо традиционной коктейльной вечеринки организаторы устроили награждение. В этом сезоне команда MBFW Almaty отметила главного редактора Harper's Bazaar Kazakhstan Карину Утегенову как "Редактора года", Айзата Сарсембаева как "Стилиста года" и Марину Карпыкову как "Фотографа года". 

 

Buro247.kz

  • Фото: Мария Попова

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