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Общество / Светская жизнь

VI ежегодный Бал цветов в VILLA Boutiques & Restaurants

Празднование приурочили к открытию VIP-отделения "Цеснабанк" в комплексе и пятилетию Villa Dei Fiori

Алла Жуйкова, Айгуль Кассымова
Мадина Сулейменова, Виктория Моминбаева
Наиль Ахмеджанов, Евгения Тян
Лилия Рах
Юлия Ким, Тимур Тулеу
Женя Гейн
Игорь Кузнецов
Жибек Сейфуллина
Галина Рыжкина
Диана Боровинская, Наталья и Алексей Окатенко
Анастасия Мастяева
Сергей и Ирина Погребковы
Амина Алагузова
Анастасия Шиянова
Мадина Сулейменова, Асель Зои
Жанна Азимова
Наталья Морозова
Асель Зои
Карлыгаш Мухамеджанова, Ольга Ким
Максим Побияхо
Юлия Хван, Аюна Кукшинова, Катерина Милославская, Мария Ли
София Берм
Алексей Окатенко, Нелли Цой
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Алла Жуйкова, Айгуль Кассымова
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Мадина Сулейменова, Виктория Моминбаева
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  • /
  • 28
Наиль Ахмеджанов, Евгения Тян
  • 04
  • /
  • 28
Лилия Рах
  • 05
  • /
  • 28
Юлия Ким, Тимур Тулеу
  • 06
  • /
  • 28
Женя Гейн
  • 07
  • /
  • 28
Игорь Кузнецов
  • 08
  • /
  • 28
Жибек Сейфуллина
  • 09
  • /
  • 28
Галина Рыжкина
  • 10
  • /
  • 28
Диана Боровинская, Наталья и Алексей Окатенко
  • 11
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  • 28
Анастасия Мастяева
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  • 28
Сергей и Ирина Погребковы
  • 13
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  • 28
Амина Алагузова
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  • 28
Анастасия Шиянова
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  • 28
Мадина Сулейменова, Асель Зои
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Жанна Азимова
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  • 28
Наталья Морозова
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Асель Зои
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Карлыгаш Мухамеджанова, Ольга Ким
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Максим Побияхо
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Юлия Хван, Аюна Кукшинова, Катерина Милославская, Мария Ли
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София Берм
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Алексей Окатенко, Нелли Цой

Бал цветов ежегодно проходит в комплексе VILLA Boutiques & Restaurants. Каждый раз у бала, который собирает алматинских модников, бизнесменов и светских львиц, разная тематика. В этом году праздник состоялся в честь торжественного открытия VIP-отделения "Цеснабанк" и пятилетия ресторана Villa Dei Fiori.

Главные особенности отделения – эксклюзивный дизайн, индивидуальный подход, строгая конфиденциальность. Гостям вечера представили первое сейфовое хранилище от "Цеснабанк". Оно уникально тем, что будет работать круглосуточно. Сразу после презентации среди гостей прошел розыгрыш  самые удачливые выиграли ячейки в новом хранилище. 

Вечер завершился кулинарным шоу от шеф-повара ресторана Villa Dei Fiori, одного из первых в Алматы ресторанов высокой итальянской кухни. 

 

 

Buro247.kz

  • Фото: Мария Попова

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