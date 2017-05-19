VI ежегодный Бал цветов в VILLA Boutiques & Restaurants

Бал цветов ежегодно проходит в комплексе VILLA Boutiques & Restaurants. Каждый раз у бала, который собирает алматинских модников, бизнесменов и светских львиц, разная тематика. В этом году праздник состоялся в честь торжественного открытия VIP-отделения "Цеснабанк" и пятилетия ресторана Villa Dei Fiori.

Главные особенности отделения – эксклюзивный дизайн, индивидуальный подход, строгая конфиденциальность. Гостям вечера представили первое сейфовое хранилище от "Цеснабанк". Оно уникально тем, что будет работать круглосуточно. Сразу после презентации среди гостей прошел розыгрыш – самые удачливые выиграли ячейки в новом хранилище.

Вечер завершился кулинарным шоу от шеф-повара ресторана Villa Dei Fiori, одного из первых в Алматы ресторанов высокой итальянской кухни.