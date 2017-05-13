Душевный майский вечер с Innerlife

В Алматы – лето. Самое время после рабочей недели отправляться ближе к горам в компании друзей для теплых разговоров за бокалом холодного вина. В прошедшую пятницу эту возможность алматинской публике подарила арт-директор интерьерного магазина Innerlife Татьяна Школьник, пригласив всех на вино и музыку на лужайку своего "любимого дома".

Без повода и без формата. Все – ради удовольствия провести красиво вечер в компании приятных людей. Шумная компания, музыка от Арсена Рысдаулетова, свежая трава заднего дворика, на которой приятно поваляться, попивая холодное вино и ощущая прохладный воздух с гор. Вино, Slow life, разговоры о приятном, чистый гедонизм и много любви. Так и должно начинаться лето.