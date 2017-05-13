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Общество / Светская жизнь

Душевный майский вечер с Innerlife

Самое правильное начало лета

Майя Акишева, Татьяна Школьник
Мария Ли, Катерина Милославская
Айя Жакуп
Татьяна Школьник
Арсен Рысдаулетов
Майя Акишева, Татьяна Школьник, Диана Боровинская
Асем Туребекова
Алла Жуйкова, Юлия Хван
Наталья Тян
Айка Жаксыбай
Татьяна Бегун
Айгерим Галабир
Жар Зардыхан
Мария Ли
Наталья Тян, Жибек Сейфуллина
Татьяна Школьник, Майя Акишева, Диана Бимахимова
Юлия Горбунова, Айя Жакуп
Майя Акишева, Зарина Ахматова, Жар Зардыхан, Татьяна Бегун
Анна Тустикбаева, Катерина Милославская
Диана Боровинская, Юлия Хван, Мария Ли
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Майя Акишева, Татьяна Школьник
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Мария Ли, Катерина Милославская
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  • 20
Айя Жакуп
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  • 20
Татьяна Школьник
  • 05
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  • 20
Арсен Рысдаулетов
  • 06
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  • 20
Майя Акишева, Татьяна Школьник, Диана Боровинская
  • 07
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  • 20
Асем Туребекова
  • 08
  • /
  • 20
Алла Жуйкова, Юлия Хван
  • 09
  • /
  • 20
Наталья Тян
  • 10
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  • 20
Айка Жаксыбай
  • 11
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  • 20
Татьяна Бегун
  • 12
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  • 20
Айгерим Галабир
  • 13
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  • 20
Жар Зардыхан
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Мария Ли
  • 15
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  • 20
Наталья Тян, Жибек Сейфуллина
  • 16
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  • 20
Татьяна Школьник, Майя Акишева, Диана Бимахимова
  • 17
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  • 20
Юлия Горбунова, Айя Жакуп
  • 18
  • /
  • 20
Майя Акишева, Зарина Ахматова, Жар Зардыхан, Татьяна Бегун
  • 19
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  • 20
Анна Тустикбаева, Катерина Милославская
  • 20
  • /
  • 20
Диана Боровинская, Юлия Хван, Мария Ли

В Алматы – лето. Самое время после рабочей недели отправляться ближе к горам в компании друзей для теплых разговоров за бокалом холодного вина. В прошедшую пятницу эту возможность алматинской публике подарила арт-директор интерьерного магазина Innerlife Татьяна Школьник, пригласив всех на вино и музыку на лужайку своего "любимого дома".

Без повода и без формата. Все – ради удовольствия провести красиво вечер в компании приятных людей. Шумная компания, музыка от Арсена Рысдаулетова, свежая трава заднего дворика, на которой приятно поваляться, попивая холодное вино и ощущая прохладный воздух с гор. Вино, Slow life, разговоры о приятном, чистый гедонизм и много любви. Так и должно начинаться лето.

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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