Благотворительный проект Damiani for Asyl Bala в Астане

Ювелирный бренд Damiani давно занимается благотворительностью по всему миру. Среди самых успешных проектов – Clean Water Project, по строительству колодцев с питьевой водой на территории Уганды и Южной Африки, а также Home for All – проект, призванный помочь жертвам землетрясения в Японии, и участие в различных образовательных программах Unicef.

В Казахстане Damiani представили лимитированную серию браслетов D.First, созданных специально для ассоциации "Асыл бала", главная задача которой – защита прав и интересов детей Казахстана. Вся сумма от продажи браслетов из розового золота с символом "Асыл бала" будет перечислена в ассоциацию для развития программы "Солнечный мир", занимающейся проблемами детей с синдромом Дауна. "Мы рады сотрудничать с такой замечательной благотворительной организацией, как"Асыл бала". Damiani изготовили браслеты, которые с 24 мая будут продаваться в бутиках марки в Казахстане, а вырученные средства будут полностью переданы в ассоциацию. Это первый, но я уверен, не последний благотворительный проект Damiani в Казахстане", – рассказал президент Damiani Джорджио Дамиани, который лично присутствовал на презентации.