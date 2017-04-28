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Общество / Светская жизнь

Казахстанскому бренду Aigul Kassymova – 10 лет

Дизайнер Айгуль Касымова отпраздновала 20-летие ателье и 10-летие бренда

Айгуль Касымова с дочерьми
Жанара Мирзажанова, Сакен Жаксыбаев
Жамиля Абилова
Жанара Мирзажанова,
Алиса Бржставицкая
Лилия Рах, Алексей Чжен
Евгения Тян
Баука Шадибеков, Галина Рыжкина
Мария Подгорбунская
Айгуль Касымова, Галина Рыжкина
Виктория Моминбаева, Асель Садвакасова
Анастасия Мастяева
Сакен Жаксыбаев, Алла Жуйкова
Сусанна Григорьян
Аида Ашимова, Михаил Коваль
Асель Нусипкожанова
Леонид Жеребцов
Дамир Отеген
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Айгуль Касымова с дочерьми
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  • 25
Жанара Мирзажанова, Сакен Жаксыбаев
  • 04
  • /
  • 25
Жамиля Абилова
  • 05
  • /
  • 25
Жанара Мирзажанова,
  • 06
  • /
  • 25
Алиса Бржставицкая
  • 07
  • /
  • 25
  • 08
  • /
  • 25
Лилия Рах, Алексей Чжен
  • 09
  • /
  • 25
Евгения Тян
  • 10
  • /
  • 25
Баука Шадибеков, Галина Рыжкина
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  • 25
  • 12
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  • 25
Мария Подгорбунская
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  • 25
  • 14
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  • 25
Айгуль Касымова, Галина Рыжкина
  • 15
  • /
  • 25
Виктория Моминбаева, Асель Садвакасова
  • 16
  • /
  • 25
Анастасия Мастяева
  • 17
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  • 25
Сакен Жаксыбаев, Алла Жуйкова
  • 18
  • /
  • 25
Сусанна Григорьян
  • 19
  • /
  • 25
Аида Ашимова, Михаил Коваль
  • 20
  • /
  • 25
Асель Нусипкожанова
  • 21
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  • 25
Леонид Жеребцов
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Дамир Отеген
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История казахстанского бренда Aigul Kassymova началась 10 лет назад, когда Айгуль Касымова, владеющая с 1997 года ателье, решила выпускать одежду под собственным именем. За 20 лет работы у дизайнера получилось сделать свой бренд уважаемым, узнаваемым и коммерчески успешным. А накануне она дала старт новой вехе – на территории Villa Boutique & Restaurants открыла бутик. Как итог 20 лет работы – специальный проект фотографа Дамира Отегена, который в стиле Vanity Fair собрал на снимках вокруг Айгуль друзей и известных клиенток бренда. Во время коктейля в новом магазине дизайнер принимала поздравления, а гости вечеринки смогли познакомиться с весенне-летней коллекцией, в которую вошли любимые дизайнером романтичные платья нежных оттенков в духе 70-х. 

 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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