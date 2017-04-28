Казахстанскому бренду Aigul Kassymova – 10 лет

История казахстанского бренда Aigul Kassymova началась 10 лет назад, когда Айгуль Касымова, владеющая с 1997 года ателье, решила выпускать одежду под собственным именем. За 20 лет работы у дизайнера получилось сделать свой бренд уважаемым, узнаваемым и коммерчески успешным. А накануне она дала старт новой вехе – на территории Villa Boutique & Restaurants открыла бутик. Как итог 20 лет работы – специальный проект фотографа Дамира Отегена, который в стиле Vanity Fair собрал на снимках вокруг Айгуль друзей и известных клиенток бренда. Во время коктейля в новом магазине дизайнер принимала поздравления, а гости вечеринки смогли познакомиться с весенне-летней коллекцией, в которую вошли любимые дизайнером романтичные платья нежных оттенков в духе 70-х.