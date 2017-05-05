Наталья Синдеева, Паша Кас и Абзал Исса Беков на страницах шестого тома Étage

Спустя почти год Étage возвращается в новом облике и формате. Впервые за три года cменилась верстка – теперь издание скорее напоминает художественный альбом. Читателей ждет развернутый философский диалог между режиссером Ермеком Турсуновым и кинокритиком Олегом Борецким, интервью композитора Дастина О’Хэллорана, номинированного на "Оскар" в этом году за саундтрек к фильму "Лев" и интервью казахстанского стрит-арт-художника Паши Каса. Центральный материал номера посвящен основателю и генеральному директору телеканала "Дождь" Наталье Синдеевой – она делится размышлениями о страхах и независимости. Среди остальных героев журнала – дизайнер Абзал Исса Беков, певица Манижа, создатели визуальных эффектов Gloria FX, снявшие ролик Coldplay Up & Up и японская модель Нана Комацу.

Купить Étage можно с 6 по 9 мая на Almaty Pop-Up Store.