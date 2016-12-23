Эми Шумер, Эшли Грэхем, Ксения Собчак: Лучшие обложки 2016 года

Как поменялся глянец

2016 год был насыщенным для издательского бизнеса – журналы закрывались, меняли формат и редакции. Рассказываем, о каких обложках больше всего говорили в 2016 году и что за этим стоит

В 2016-м два крупнейших издательских дома Conde Nast и Hearst изменили структуру редакций, объединив отделы красоты, моды и развлечений сразу нескольких журналов (Cosmopolitan, Seventeen, Good Housekeepeking). Издание Vogue Teen перешло на квартальную периодичность, а журнал Complex полностью отказался от печатной версии.

Что касается позитивных изменений, предрассудков на страницах глянца стало меньше, об этом говорит исследование Fashionista. Проанализировав каверы ведущих глянцевых журналов США, издание отмечает тенденцию: в 2015 и 2014 годах на всех обложках (136 и 137 соответственно) темнокожие модели появлялись в общей сложности 27 раз, в этом году – 35.

Vogue US, июль

Когда Анна Винтур в 1988 году заняла кресло главного редактора американского Vogue, она начала новую эпоху. Обложка журнала перестала быть, как говорила Кейт Мосс, "вершиной мечтаний любой модели", но она стала доступна для героев, не имеющих к моде никакого отношения. Винтур продолжает менять правила. Героиней июльской обложки в этом году стала Эми Шумер, комедиантка и актриса, высмеивающая гендерные стереотипы и выступающая за боди-позитив. В большом интервью Шумер рассказывает о реакции на злые комментарии в интернете, непростых отношениях с отцом и о том, как она относится к моде.

Эшли Грэхем на обложках Sports Illustrated, Cosmopolitan и Maxim

Эшли Грэхем, как никто другой, заслуживает звание "Модель года". Эшли появилась на обложках сразу трех ключевых американских журналов, проповедующих культ красоты тела – Sports Illustrated с традиционными фитнес-моделями, Cosmopolitan и Maxim. Для всех трех изданий это была первая в истории обложка с моделью плюс-сайз. Закрепит невероятный успех Грэхем январский Vogue UK.

01

.

03

Paper, октябрь

Еще одним прорывом, а точнее – "телом" года, можно назвать модель и танцовщицу Тейану Тейлор, протеже Канье Уэста. Именно она стала героиней октябрьской обложки журнала Paper. После появления в клипе Канье Fade Тейана моментально прославилась на весь мир своей идеальной фигурой. Это позволило ей запустить портал Fade2Fit, который рассказывает о тренировках, а настоящее dream body теперь – это крепкие подтянутые мышцы, накачанные бедра и рельефные руки. Количество последователей философии Тейлор – миллион человек.

W Magazine, декабрь

74-летняя Барбра Стрейзанд – пожалуй, одна из самых успешных певиц, актрис, композиторов и режиссеров нашего времени. "Википедия" говорит, что она единственный исполнитель, альбомы которого возглавляли Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е годы. Переоценить ее влияние на современную поп-культуру в принципе сложно, и, несмотря на возраст, Стрейзанд – звезда обложек и в этом году.

CR Fashion Book, осенне-зимний выпуск

Певица с Барбадоса предстала в образе Марии-Антуанетты, и, надо признать, получилось у нее это лучше, чем у Кирстен Данст в фильме Софии Копполы. Никакого подтекста за обложкой осеннего CR Fashion Book нет, но это – одна из самых красивых съемок года.

Vogue US, сентябрь

В день, когда на обложке сентябрьского (читай: самого важного) выпуска Vogue US появилась Кендал Дженнер, Twitter разразился проклятиями. Оскорбления в сторону Винтур летели со всех сторон – в соцсетях моментально появились хэштеги #ripvogue и #makeamericanvoguegreatagain. Тем не менее, скандал окупил себя с лихвой – продажи первого выпуска с Кендалл превысили 460 000 экземпляров.

Vogue Paris, март

Еще одна суперзвезда нового поколения Instagram-моделей – Джиджи Хадид. Согласно статистике, за год Джиджи сделала 14 обложек, став самой востребованной моделью. На четыре обложки отстает Кендалл, а еще на одну родная сестра Джиджи – Белла. Но лучший кавер этого года – безусловно, мартовский выпуск французского Vogue, снятый Марио Тестино. Говорят, уже через пару дней после выхода, найти журнал в Париже было невозможно.

LOVE February, Pop 35th Issue, Inteview September

2016 год стал не только годом Instagram-моделей Кендал, Джиджи и Беллы. Он охарактеризовался появлением нового поколения звезд, очень быстро ставших востребованными, – Лили-Роуз Депп, Кайи Гербер, Уиллоу и Джейден Смит. Сейчас знаменитых подростков разрывают предложениями о рекламных контрактах крупнейшие бренды, и сложно перечислить все кампании, сделанные ими за прошедший год. Вот только некоторые – Лили-Роуз стала лицом Chanel №5 L'Eau, а Уиллоу Смит – линии очков французского модного дома. Кайя Гербер также представляет линию оптики – на этот раз от Miu Miu. А Джейден снялся в рекламной кампании Louis Vuitton. И это только малая часть.

01

.

03

Tatler Russia, декабрь

Ксения Собчак – удивительная личность. Вырасти из "Блондинки в шоколаде" и ведущей "Дома 2" в одного из самых востребованных политических журналистов страны и главного интервьюера канала "Дождь" и при этом успевать делать глянцевый журнал L'Officiel Russia – надо уметь.

Очень рискованная задумка окупилась на все сто. Повторить съемку Энни Лейбовиц для Vanity Fair 1991 года было сложно, а вот резонанс – вполне.

Vogue Paris, декабрь

Праздничного номера французского Vogue читатели ждут с нетерпением каждый год, так как всякий раз над ним работает знаковая для мира моды фигура. В 2006-м редактором был Джон Гальяно, в 2010-м – Том Форд, в 2014-м – Виктория Бекхэм. Среди постоянных контрибьюторов – Ванесса Паради, София Кополла, Инес де ля Фрессанж и многие другие. В этом году приглашенным редактором стал Карл Лагерфельд. Как результат – номер о личных вкусах кайзера. Тут тебе и съемка с Кристен Стюарт, фотосессия с Эди Слиманом, а на обложку Лагерфельд без лишней скромности поставил самого себя в компании своей новой фаворитки Лили-Роуз Депп.