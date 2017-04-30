Гвинет Пэлтроу запускает журнал при поддержке Анны Винтур

Гвинет Пэлтроу запустила свой интернет-журнал и интернет-магазин Goop в 2008 году. В журнале актриса делится домашними рецептами, советами по косметике, моде и путешествиях. Кроме того, на сайте можно приобрести одежду, аксессуары и косметику из собственной линии актрисы. За девять лет Goop стал настолько популярным, что им заинтересовался крупный издательский дом Condé Nast. Он поможет актрисе организовать одноименный журнал о стиле жизни, здоровье и фитнесе, кулинарии, культуре, путешествиях и дизайне.

Личную поддержку изданию окажет главный редактор американского Vogue US и креативный директор Condé Nast Анна Винтур. Первый номер Goop появится в продаже в сентябре. Над большей частью материалов редакция Goop будет работать самостоятельно, над некоторыми проектами – в сотрудничестве с Condé Nast. Журнал задумывается как коллекционное издание, периодичность которого пока неизвестна.

На этом наполеоновские планы Гвинет Пэлтроу не заканчиваются. Вчера в Нью-Йорке состоялось открытие косметического магазина Shiso Psychic by Goop.