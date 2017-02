Отдельное издание

Издательство Condé Nast выпустило журнал, полностью посвященный женским маршам

Rise Up! The Women Marches Around The World - так называется отдельное издание Condé Nast, выпущенное ровно через месяц после событий в Вашингтоне. Женский марш, прошедший на следующий день после инаугурации президента, собрал более полумиллиона участников только в столице Америки, и сотни тысяч других участников по всему миру. Журнал содержит свидетельства очевидцев из The New Yorker, Vogue и Glamour, отрывки из выступлений спикеров, а также лучшие фотографии марша из Вашингтона, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Письмо редактора, так называемое, "напутствие", написала главный редактор Glamour Синди Лейв.

"21 января 2017 года женщины создали исторический прецедент. Более 500 000 человек собрались в Вашингтоне на площади, чтобы отстоять свои права и выразить свое недовольство политикой новоизбранного президента Дональда Трампа. Это был самый крупный протест, когда-либо происходивший в Америке и собравший около пяти милионов единомышленников по всему миру. Специальное издание Condé Nast призвано отметить это историческое событие" - говорится в описании журнала. Издание уже выпущено тиражом 150 000 копий и стоит 14 долларов.

Читайте также: Мадонна, Скарлетт Йоханссон, Кристен Стюарт присоединились к акциям протеста в США