Названы 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

С 1999 года журнал Time ежегодно публикует список самых влиятельных людей планеты. Попасть в него могут и актеры, и политики, и журналисты. Time четко определил рамки номинации. 100 человек разделены на 5 разных категорий: пионеры, артисты, лидеры, титаны и иконы. Список составляется группой редакторов, участниками номинации прошлых лет и международной редакцией журнала.

Пионеры

Конор Макгрегор

Скандальная звезда боев UFC, нескромный ирландец родом из Дублина. Конор – действующий чемпион UFC в легком весе. Именно его харизма, скандальный характер и бешеная энергетика заработали ему медийную славу. "Нет тормозов, которые смогут его остановить", – отозвался об атлете Арнольд Шварценеггер.

Риз Ахмед

Звезда киноиндустрии родом из Лондона. Прославился главной ролью в сериале от HBO "Однажды ночью", затем исполнил роли в фильмах "Изгой-Один: Звездные войны: Истории" и "Джейсон Борн". Помимо этого Риз отличный музыкант, исполняющий музыку в жанре хип-хоп.

Артисты

Эмма Стоун

Журналисты отметили и главную актрису оскароносного "Ла Ла Ленда" Эмму Стоун. Несмотря на большое количество крупных ролей в прошлом, в список девушка попала впервые.

Эд Ширан

Один их самых коммерчески успешных поп-исполнителей современности Эд Ширан был отмечен как self-made artist. В прошлом году песня Thinking Out Loud получила "Грэмми" в номинации "Песня года".

Лидеры

Дональд Трамп

45-й президент Америки стал самой популярной персоной 2016 года – именно его имя вбивали в поисковик Google чаще всего.

Владимир Путин

Владимир Путин, как и Дональд Трамп, одна из самых обсуждаемых персон 2016 года. Президент России уже не раз попадал на обложку журнала Time.

Титаны

Джефф Безос

Глава интернет-компании Amazon. На 2017 год состояние Джеффа оценивается в 72,8 млрд. долларов. На сегодняшний день Джефф Безос – третий самый богатый человек на Земле.

Джеймс ЛеБрон

Трехкратный чемпион НБА, самый результативный игрок регулярного чемпионата, 12 раз принимал участие в "Матче всех звезд" – все это про ЛеБрона. Но, более того, Джеймс основал собственный фонд, направленный на образование молодого поколения.

Иконы

Раф Симонс

Дизайнер родом из Бельгии, в прошлом креативный директор Dior, с 2016 года креативный директор Calvin Klein. Переоценить влияние Рафа Симонса на модную индустрию трудно, поэтому его отметило даже такое далекое от мира моды издание, как Time.

Неймар

Спортсмен начал свою карьеру уже в 11 лет, а в 17 подписал контракт с бразильским клубом "Сантос". В свои 25 Неймар на пути к званию лучшего футболиста планеты.