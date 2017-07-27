В Сирии создано ЛГБТ-подразделение для борьбы с "Исламским государством"

Представители ЛГБТ-сообщества – одни из жертв "Исламского государства". Экстремисты по всему миру убивали членов сообщества, издевались над ними, забрасывали камнями и конфисковывали вещи, оправдывая это тем, что они "больные" и "неестественные".

Для борьбы с "Исламским государством" было создано специальное подразделение IRPGF (The Queer Insurrection and Liberation Army, TQILA) – "Повстанческая освободительная квир-армия". В ее состав вошли представители ЛГБТ-сообщества и их сторонники. Логотипом организации стал пулемет АК-47 на розовом фоне. Цели у организации четкие – это не только борьба с джихадистами, но и разрушение гендерной бинарности, а также поддержка женской, сексуальной и гендерной революции.

"Исламское государство" на создание ЛГБТ-батальона пока не отреагировало.