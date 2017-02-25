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The New Yorker вышел с русскоязычным выносом на обложке
The Нью-Йоркер
6 марта 2017 года выйдет новый выпуск журнала The New Yorker, на обложке которого изображен Владимир Путин, рассматривающий в монокль Дональда Трампа в виде бабочки. По этому случаю журнал изменил написание названия – оно было переведено на кириллицу. Журнал будет посвящен отношениям Путина и Трампа, а заглавным материалом номера станет статья "Трамп, Путин и новая холодная война".
Изображение обыгрывает классическую обложку The New Yorker 1925 года, на которой изображен денди с моноклем Юстас Тилли, который является неофициальным символом журнала. Этот рисунок редакция интерпретирует по-новому практически каждый год – обычно в феврале, ко дню рождения издания. В этот раз Юстис Тилли также получил и отчество Владимирович, рассказала арт-директор издания Франсуаза Мули.
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