Сирия до и после войны: Что мы о ней знаем?

Когда-то Сирия считалась колыбелью цивилизации. На ее территории находились памятники оттоманской, византийской и римской цивилизации. Когда-то главный город страны носил имя столицы арабской культуры. Когда-то здесь находилось шесть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь это все руины и пыль. Сирийский конфликт длится уже более шести лет. За это время погибло множество людей, более одиннадцати миллионов человек остались без крова. Ситуация в Сирии – главная катастфора современности. Google и ООН разработали полномасштабный проект, нацеленный на помощь этой стране, а на самом деле, всем нам, – Searching For Syria.

Повседневная жизнь

До войны на территории Сирии проживало более 22 миллионов человек. Помимо естественного быта, здесь активно развивались музыка, спорт, индустрия моды. В 2010 году самые активные запросы в интернете были: бодибилдинг, летняя мода и Майли Сайрус. В этом же году группа Gorillaz дала концерт в Дамаске. Это стало крупнейшим западным мероприятием в стране. Мужчины выходили на пенсию в 60 лет. По статистике из 100 сирийцев - 18 с высшим образованием, для сравнения из 100 американцев на семь меньше. Средняя продолжительность жизни составляла 75,7 лет для мужчин и 77,3 для женщин.

Объекты культуры

Сирийская цивилизация одна из старейших в истории Земли и датируется 10.000 лет до нашей эры. Этот регион считался центром культуры эпохи неолита.

Пальмира - в первом и втором веке этот город был символом греческой и римской культуры. Город находился у одного из оазисов Сирийской пустыни и считался одним из богатейших городов поздней античности. Старый город Алеппо - большая цитадель, считается одним из крупнейших и старейших замков планеты. Он находился на пересечении торговых путей, что сделало Алеппо богатейшим городом древности.

Дамаск считается древнейшей столицей и одним из старейших городов мира. Первые упоминания о нем относятся к 2500 до нашей эры, родина легендарной дамасской стали. Древние деревни Северной Сирии зовутся мертвыми городами. В регионе можно найти более 700 заброшенных строений, которые дают представление о сельской жизни периода поздней античности. Крак де Шевалье и Цитадель Калъат-Салах-ад-Дина - оба замка периода крестовых походов. Крак де Шевалье был возведен Орденом Госпитальеров Святого Иоанна и считался наиболее хорошо сохранившемся объектом того времени. Цитадель Калъат-Салах-ад-Дина была основана византийцами в X в. и частично находится в руинах.

Древний город Босра - важный объект для изучения археологии. В свое время был римской столицей провинции Аравия Петра. В Босре находится бесчисленное множество руин римского, визайнтийского и мусульманского происхождения, включая знаменитый римский театр.

Туризм

Учитывая богатую историю и наличие культурных памятников неудивительно, что в Сирии бурно развивалась сфера туризма. В период с 2005 года по 2010 обороты в сфере туризма выросли с 2 миллиардов долларов США до 6,3. В 2012 году количество туристов составила 8,5 миллионов человек. Для сравнения, в этом же году в Австралии туристов было на 3 миллиона меньше.

Масштабы катастрофы

То, что началось как мирный протест переросло в масштабную гражданскую войну. Каждая четвертая школа была разрушена или использована в качестве убежища. Более половина госпиталей не функционируют. Миллионы гектаров плодородной земли выжжены, в следствии чего цены на еду выросли на 900%

Человеческие жертвы

Порядка двух миллионов человек убито или ранено, почти 24.000 из них – дети. Более половины населения вынуждены покинуть их дома. Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал это: "Крупнейшим гуманитарным кризисом нашего времени".

Беженцы

В 2016 году более 5 миллионов сирийцев стали беженцами. Беженцов из Сирии больше чем из Афганистана, Сомали и Судана вместе взятых. Большая часть – женщины и дети. Вопрос мигрантов во время сирийского конфликта стал самым острым в мировой политике. Google отмечает, что многие мигранты в свое время достигали невероятных высот – например, Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд и Мадлен Олбрайт тоже были в эмиграции.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ

Проект "Searching For Syria" создан не только с целью повышения уровня осведомленности. Google и ООН предлагают три способа помочь сирийским беженцам: поделиться сайтом, сделать пожертвование или присоединиться к кампании #WithRefugees.