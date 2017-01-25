Журнал OYLA перезапускает казахскую версию

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Первый казахстанский научно-популярный журнал для школьников OYLA возобновляет выпуск казахскоязычной версии после долгого перерыва

Журнал OYLA запустился в 2015 году. Главная цель издания – формирование интереса к науке, изобретательству и техническому творчеству у детей школьного возраста, а также у взрослых, которые не растеряли любопытства и тяги к новым знаниям. Поэтому журнал одинаково интересен как ученикам средней школы, так и студентам первых курсов и их преподавателям. Основное внимание в нем уделено статьям по физике, химии, биологии, математике, астрономии, географии и прочим школьным дисциплинам. А также специальным материалам о профессиях, новых технологиях, лингвистике, истории, инженерии.





Источник: http://www.buro247.kz/media/press/v-kazakhstane-zapustilsya-pervyy-nauchno-populyarnyy-zhurnal-dlya-shkolnikov-oyla.html

Изначально редакция журнала планировала выпускать журнал на русском и казахском языках, но в середине 2016 года выпуск казахскоязычной версии пришлось прекратить из-за недостаточного числа подписок. Перезапуск поддержали Казахское Географическое Общество, компании Chevron, "Тенгизшевройл" и ForteBank. Теперь журнал на казахском языке будет выходить ежемесячно параллельно с русскоязычной версией. Тираж первого выпуска на государственном языке составил 2500 экземпляров, которые будут получать казахстанские школы и детские дома.