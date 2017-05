Виктория Бекхэм получила орден Британской империи

Виктория Бекхэм официально удостоена титула дамы – американскому дизайнеру на этой неделе вручили орден Британской империи. Об этом стало известно еще в декабре 2016 года, когда королева Елизавета внесла Викторию в список "избранных" вместе с главным редактором американского Vogue Анной Винтур. Виктория посетила официальную церемонию награждения кавалеров ордена Британской империи в Букингемском дворце, где принц Уильям лично вручил ей почетную награду.

Орденом Викторя Бекхэм удостоена за заслуги в сфере моды и за благотворительную деятельность. "Я горжусь быть британкой. Я польщена и смущена получить титул Британской империи из рук герцога Кембриджского. Если следовать своим мечтам и постоянно трудиться, можно достичь желаемого. Я счастлива разделить этот особый случай с моими родителями и мужем. Без их любви и поддержки это было бы невозможно». Дэвид Бекхэм, муж Виктории, получил орден в 2003 году.

Пользователи Twitter приняли новость с долей скептицизма. Многие отметили тот факт, что многие доктора не были удостоены премии. Другие задались вопросом, достойны ли "заслуги в области моды" ордена. Однако, фанаты встали на защиту и назвали ее "образцовой мамой, успешной бизнес-леди и примером для подражания".

За свою карьеру Виктория Бекхэм лично поддерживала ряд благотворительных фондов и программ: BeatBullying, Cancer Research UK, Children In Need, Malaria No More, Elton John AIDS Foundation, Cruelty to Children, UNICEF и другие.