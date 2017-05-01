В Турции заблокирована Википедия

29 апреля в 8 утра онлайн-энциклопедия Википедия стала недоступна на территории Турции. Руководство портала считает, что блок напрямую связан с чрезвычайным положением, которое было введено в стране почти год назад после неудавшейся попытки вооруженного государственного переворота 15 июля 2016 года.

"Руководство Википедии было извещено о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями. Несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент", – сообщает Anadolu, крупнейшее информационное агентство Турции. Официальные власти считают, что интернет-ресурс пытается очернить имидж Турции на международной политической арене. Однако если будет выполнен ряд требований, доступ восстановят.

Депутат Республиканской народной партии Турции Эрен Эрдем считает, что блок ставит страну в один ряд с Северной Кореей. New York Times посчитали случай "подавлением инакомыслия и свободы выражения".

Это не первый подобный инцидент. В 2006 году онлайн-энциклопедия блокировалась в Пакистане из-за статьи с провокационным изображением пророка Мухаммеда. И дважды в Узбекистане – в период с 2007 по 2008 год. На самом сайте появилась статья, подробно описывающая сложившуюся ситуацию.