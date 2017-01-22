Женские марши против Трампа

В США проходят глобальные акции протестов против нового президента США Дональда Трампа под названием "Женский марш"

После инаугурации Дональда Трампа на территории США прошли Женские марши. Толпы митингующих выступили в защиту прав женщин и с речами против действующего президента в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Диего, Оклахоме, Чикаго, Лос-Анджелесе, Нэшвилле, Остине, на фестивале Sundance и даже в Лондоне и нескольких городах Канады. По данным информационных агентств, в марше в одном только Вашингтоне приняли участие более 500 тысяч человек.

Причина митингов – выпады Дональда Трампа в сторону женщин и сексистские высказывания. К примеру, еще во время предвыборной гонки Трамп он позволил себе высказаться в сторону кандидата от Республиканской партии Карли Фиорины: "У нее не было шансов – только взгляните на ее лицо". Кроме того, в ходе предвыборной гонки, всплыл ряд старых скандалов вокруг Дональда Трампа, включая обвинения в сексуальном насилии.

Среди участников сегодняшнего митинга оказались актрисы, певицы и политики. С речами выступили Скарлетт Йоханссон, Анджела Дэвис, Майли Сайрус, Голди Хоун, Мадонна, Жанель Монэ, Кристен Стюарт, Зендая, Трой Сиван, Джейк Джилленхол, Джеймс Франко, Шарлиз Терон и другие.

"Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас. Мы не будем отступать и не можем впадать в отчаяние", – выступила на митинге в Вашингтоне Мадонна. Акции протеста против новоизбранного президента США планируются и в других странах.