Теория и практика

31 марта в Москве стартует второй курс глянцевой журналистики образовательного проекта KNOW MORE MEDIA. Руководит курсом самый известный и авторитетный редактор России – Алена Долецкая

Второй, теперь уже весенний, интенсив продлится 16 дней, один из которых отводится на защиту дипломных работ. За 16 дней слушатели познакомятся с теорией и практикой создания глянцевого продукта из первых рук. Курс включает в себя лекции и семинары профессионалов и ведущих экспертов медиабизнеса.

"Меня всегда учили равняться на лучших, – говорит Алена Долецкая, – поэтому в весеннем курсе мы собрали крупных профессионалов своего дела. За каждым из наших преподавателей стоит успешный проект с безупречной репутацией. Мы будем щедро делиться своим опытом. В нашей профессии важно учиться и развиваться ежедневно. И лучше это делать среди единомышленников и экспертов".

Учить будут, действительно, лучшие: бывший главный редактор Vogue Russia и Interview Magazine Алена Долецкая, создатель сервиса "Главред" и автор книги "Пиши, сокращай" Максим Ильяхов, издатель Наталья Чернова, визажист Наталья Власова, фичер-директор онлайн-издания TheBlueprint Екатерина Федорова и его основатель Александр Перепелкин, фотограф Данил Головкин, арт-директор Виктория Морозовская и пресс-аташе Светлана Чесновицкая.

Прежде всего, курс ориентирован на сотрудников глянцевых изданий, рекламных агентств, PR-менеджеров компаний-рекламодателей, а также стилистов, фотографов и визажистов. Студенты получат теоритические и практические знания по нескольким направлениям: главный редактор, шеф-редактор, издатель, управление медийными продуктами, редактор моды/стилист, фотограф, визажист, арт-директор, PR и digital-маркетинг.

Курс стартует 31 марта и продлится до 15 апреля. Место проведения – дизайн-отель СтандАрт. Записаться на курс можно на официальном сайте проекта KNOW MORE MEDIA.