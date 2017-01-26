Обзор Reddit каждую неделю

Видео с новым роботом Boston Dynamics, головоломка, которую разгадывали 10 лет, очень "японский" способ жарить креветки и другое. Мы продолжаем каждую неделю исследовать загадочный сайт Reddit. Сегодня следуем одному из главных трендов и смотрим смешные и странные видео

У одного из популярных сабреддитов r/videos/ – более 14 миллионов просмотров в месяц. Каждый день видео-контент Facebook смотрят восемь миллиардов раз в день. Видео в интернете перестало быть второстепенным, и выбилось в тренды.

2.2.17

Очень часто трейлеры грядущих блокбастеров или ожидаемых видеоигр становятся популярными задолго до их официального выпуска. Происходит это так – нечестные участники закрытых презентаций снимают их на свои телефоны и сливают в Сеть. Как только видео попадает в интернет, оно разлетается с немыслимой скоростью и удалить его отовсюду – просто невозможно. Правообладателям не остается ничего другого, кроме как делать официальный релиз раньше. С новым роботом знаменитой компании Boston Dynamics произошло приблизительно тоже самое. Видео с закрытых тестов попало в интернет, вызвало бурную реакцию от восхищений до теорий о "робокалипсисе". Нет пока только официальных заявлений.

28.1.17

Один японец 10 лет мучился над головоломкой. Он упорно пытался разгадать ее и в итоге сделал это, но не без помощи телевизионного шоу. Эту радость победы нужно просто видеть.

1.2.17

Короткое видео о том, почему нашу планету нельзя назвать свободной. Kurzgesagt - In a Nutshell знаменит тем, что создает качественный видео-контент и в дружелюбной форме объясняет самые сложные научные факты. В новом видео авторы рассказывают о том, что энергия - это валюта, а Земля, фактически, наша тюремная камера, и предполагают, что нужно сделать для того, чтобы стать свободными.

1.1.17

"МЭШ" – знаменитый ситком Ларри Гелберта о военной службе, который выходил на американском телевидении в 70-ые годы. Дело было давно, но сегодня к нему обратились геймеры. На канале SovietWomble собирают самые смешные видео из мира многопользовательских игр. Особенно популярна серия игры Arma, которая похожа на сериал с Аланом Алда в главной роли.

26.1.17

Еще одно сумасшедшее японское видео которое научит вас готовить креветки за 3 секунды.